Почему кот перестал спать с хозяином: причина серьезнее, чем кажется

Если кот внезапно перестал спать рядом с вами, это может быть не прихотью, а важным сигналом о стрессе, дискомфорте или даже проблемах со здоровьем.

Почему кот перестал спать с хозяином - как кот выбирает, с кем ему спать / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему кошки перестают спать рядом с хозяином

Как кот выбирает, с кем ему спать

Как приучить кошку спать с хозяином

Многие владельцы кошек сталкиваются с тревожным изменением в поведении любимца — еще вчера он спал рядом, а сегодня избегает кровати хозяина. Зооэксперты проекта "Animal Wised" в видео на YouTube объясняют , что такое поведение может быть сигналом как психологических, так и физических проблем, которые не стоит игнорировать.

Главред выяснил , почему кот перестал спать с хозяином.

Как кошки чувствуют хозяина

Кошки чрезвычайно чувствительны к запахам, и даже мелкие изменения могут повлиять на их чувство безопасности.

"Ваша кошка раньше спала рядом с вами, а теперь даже не подходит к вам? Вы не одиноки. AnimalWise поможет вам понять это изменение в их поведении. Ваш запах изменился", — отметили зооэксперты AnimalWise.

Даже новые духи или свежее постельное белье могут стать для животного стрессом.

"Кошки чрезвычайно чувствительны к запахам, и любое изменение может заставить их чувствовать себя в опасности. Даже новые духи или новое постельное белье могут быть достаточным изменением, чтобы расстроить вашу кошку", — говорится в видео.

Почему кот спит в другой комнате

Еще одна распространенная причина — повышенный уровень стресса. Кошки очень остро реагируют на изменения в окружающей среде.

"Кошки очень легко подвержены стрессу. Смена места жительства, громкие звуки, другое животное или даже ваши собственные привычки могут нарушить их покой", — указали специалисты.

В таких ситуациях животное инстинктивно выбирает место, где чувствует себя спокойнее.

"Когда это происходит, их инстинкт выживания подсказывает им найти более безопасное место для сна", — подчеркнули они.

Как узнать, что коту жарко

Иногда причина не психологическая, а вполне физиологическая — температура в помещении.

"Им нужно более прохладное место для отдыха. Кошки любят спать в комфортных условиях, но если слишком жарко, ваша кровать может казаться им печью", — отметили зооэксперты AnimalWise.

Летом кошки часто выбирают прохладные поверхности, а зимой им может мешать чрезмерное отопление.

"Зимой температура в комнате может быть для них слишком высокой, если вы ночью включаете отопление", — указывают они.

Смотрите видео о том, почему кот не спит с хозяином:

Как понять, что кот обижен

Зооэксперты отмечают, что кошки очень тонко чувствуют эмоциональное состояние хозяина.

"Иногда проблема не физическая, а эмоциональная. Если вы в последнее время больше отсутствуете, не играете с ними так часто или находитесь в стрессовом состоянии, ваша кошка это заметит", — добавили в видео.

В таких случаях отдаление — не наказание, а способ коммуникации.

"Не воспринимайте это как наказание, потому что это только их способ выразить свои чувства", — отметили зооэксперты AnimalWise.

Какие признаки того, что кот заболел — почему кот отдаляется

Специалисты предупреждают, что если вместе с изменением места сна появились другие симптомы, стоит насторожиться.

"Она страдает от проблем со здоровьем. Если вы заметили, что помимо того, что она спит подальше от вас, она меньше ест, вялая или имеет температуру, это может быть признаком болезни", — отметили специалисты.

Особенно внимательными следует быть к пожилым животным.

"Особенно если ваша кошка старше, любые внезапные изменения в поведении заслуживают внимания", — резюмируют они.

Как сделать, чтобы кот спал с хозяином

Эксперты советуют прежде всего выяснить первопричину поведения животного и не оказывать давления.

"Не заставляйте ее спать рядом с вами, если она этого не хочет. Позвольте ей подойти к вам самостоятельно и уважайте ее распорядок дня. Прежде всего, будьте терпеливы. Кошки ценят уважение и последовательность", — отметили зооэксперты AnimalWise.

Они указывают на то, что со временем, при условии заботы и внимания, контакт может полностью восстановиться.

"С немного терпения, понимания и любви ваша кошка снова начнет доверять вам и будет чувствовать себя в безопасности", — резюмировали эксперты.

Об источнике: AnimalWised AnimalWised — это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised – создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время отмечается, что информация, предоставляемая специалистами AnimalWised, носит исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

