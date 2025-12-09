Не смешно, а опасно: почему огурцы вызывают панику у котов и чем это грозит

О чем говорится в материале:
Забавные видео из Интернета, где кот подпрыгивает от обычного огурца, на самом деле скрывают серьезные причины такой реакции. Зооэксперты проекта AnimalWised в видео на YouTube объяснили, почему овощ превращается в настоящий ужас для котов.
Что больше всего боятся коты - почему коты так резко реагируют на огурцы
Зооэксперты AnimalWised отмечают, что популярное явление имеет вполне логичное объяснение. В большинстве видео животное спокойно ест, когда вдруг за спиной появляется неизвестный предмет.
"Они не могут не подскочить или убежать в ужасе, явно охваченные паникой", - объясняют эксперты AnimalWised.
Этолог Роджер Магфорд подчеркивает, что дело не в самом овоще, а во внезапности вторжения.
"Коты не боятся самого огурца. Их пугает неизвестный предмет, который неожиданно вторгся на их территорию", - подчеркивает он.
Именно эффект неожиданности запускает в мозгу животного реакцию "бей или убегай".
Страх перед хищниками: почему огурец напоминает змею
Еще одна популярная теория касается естественного инстинкта выживания. Биолог Джерри Койн и специалист по поведению кошек Джон Браншо объясняют, что реакция кошек может быть связана с имитацией хищника.
"Коты боятся огурцов из-за их бесспорного сходства со змеями", - отмечают эксперты.
Коты эволюционно научились избегать длинных, тонких предметов. Если "потенциальный хищник" появляется во время еды - момента максимального расслабления - страх усиливается в разы.
"Они едят только тогда, когда чувствуют себя в безопасности. Поэтому шок, который вызывает у них эта шутка, является большим", - объясняют в AnimalWised.
Как понять, что кот испугался
Эксперты отмечают, что язык тела мгновенно выдает сильный стресс.
"Ее зрачки расширяются, уши откидываются назад, хвост непрерывно машет, а шерсть становится дыбом", - отмечают в AnimalWised.
Это явные симптомы панической реакции, а не просто испуга.
Почему нельзя пугать котов огурцом
Зооэксперты отмечают, что такой "розыгрыш" опасен для здоровья животного.
"Ощущение, что потенциальный хищник внезапно вторгся на их территорию, является чрезвычайно тревожным", - предупреждают в AnimalWised.
Последствия могут быть серьезными:
- кот может травмироваться, прыгая или убегая;
- возможны расстройства пищеварения или даже удушье во время еды;
- долговременный стресс может перерасти в тревожное расстройство.
"Ваш дом больше не будет безопасным местом для вашей кошки... это вызывает стресс и, в самых тяжелых случаях, постоянное тревожное расстройство", - подчеркивают эксперты.
Также может пострадать эмоциональная связь с хозяином.
"Не удивляйтесь, если ваша кошка ведет себя робко или убегает от вас... такое запугивание может серьезно навредить вашим взаимоотношениям", - предостерегают специалисты.
Об источнике: AnimalWised
AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.
