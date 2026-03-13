Укр
Читать на украинском
Пока США дарят РФ $10 млрд, Украину просят о помощи: итоги переговоров в Париже

Руслана Заклинская
13 марта 2026, 16:19
Макрон и Зеленский согласовали совместные инициативы в области обороны.
Зеленский встретился с Макроном / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

  • Какие основные темы обсуждали лидеры Украины и Франции
  • Сколько стран обратились к Украине за помощью
  • Каковы последствия ослабления санкций США против российской нефти

В пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию, где встретился с президентом Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили оборонное сотрудничество, давление на Россию и глобальные вызовы в сфере безопасности. Об этом стало известно из совместной пресс-конференции в Елисейском дворце.

Основными темами переговоров в Елисейском дворце стали совместное производство оружия, участие в программах SAFE, укрепление ПВО и авиации, разблокирование помощи от ЕС в размере 90 млрд евро, а также переговоры о вступлении в ЕС.

Главред собрал основные заявления президентов Украины и Франции.

О чем Зеленский говорил с Макроном

Зеленский сообщил, что во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждали совместное оборонное производство и двусторонние проекты в рамках программ SAFE, которые могут усилить обороноспособность Украины, Франции и всей Европы.

"Сегодня мы уделили значительное внимание в расширенном формате с нашими командами (…) совместному оборонному производству. Мы говорили о двусторонних проектах, о программах (в рамках – ред.) SAFE. Все это имеет значительный потенциал, который может укрепить и наши государства, и всю Европу. Украина благодарна за оборонную поддержку Франции на протяжении всех этих лет", - рассказал глава государства.

Президент также сообщил, что во время встречи были определены конкретные шаги и решения, которые могут дать весомые результаты.

"Это касается и ПВО, и боевой авиации", - добавил он.

Помимо оборонных вопросов, на повестке дня стояли темы сотрудничества Украины с Францией на уровне ЕС в рамках Коалиции желающих, а также лидерство Франции в продвижении будущего вступления Украины в ЕС и поддержка в разблокировании помощи ЕС в размере 90 млрд евро. По словам Зеленского, этот вопрос будет рассматриваться на следующей неделе во время заседания Европейского совета.

Помощь в защите от "Шахедов"

Президент Зеленский сообщил, что более 10 стран обратились к Украине за помощью в защите от дронов-камикадзе. Сейчас Украина обладает крупнейшей в мире экспертизой в противодействии этим угрозам, что включает не только перехватчики, но и системную работу радаров и программного обеспечения.

"Недостаточно просто получить где-то перехватчики, нужно, чтобы был опыт их применения. Такой опыт есть у наших воинов, должна быть соответствующая системная работа с радарами, со всей системой противовоздушной обороны", - подчеркнул президент.

инфографика шахед, шахед, шахеды
БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

По его словам, запросы поступают от стран Ближнего Востока, а также обсуждается сотрудничество с США и Иорданией. Зеленский рассказал, что украинские экспертные группы уже направлены в три государства.

"В конце недели военные и секретарь СНБО вернутся с Ближнего Востока, и будет полный доклад. На сегодняшний день у нас есть запрос от шести стран о помощи. Экспертизу мы отправили в три страны. Есть отдельный запрос американской стороны относительно Иордании. Они (украинская команда, - ред.) вернутся, будем понимать объем той помощи, которую ожидают от нас партнеры", - отметил глава государства.

Сколько РФ может заработать на ослаблении санкций

Зеленский выступил с резкой критикой решения США о временном ослаблении санкций против российской нефти. По словам президента, это решение предоставит Москве дополнительные 10 миллиардов долларов, которые будут немедленно направлены на производство оружия, в частности тех самых дронов.

"Она тратит деньги от продажи энергоресурсов на оружие, и все это потом летит против нас", - сказал президент.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что международное давление на Россию должно оставаться, и призвал преодолеть блокирование 20-го пакета санкций против РФ. По его словам, одно решение США о частичном ослаблении ограничений лишь будет способствовать росту военного потенциала Кремля, а не миру.

"Снимать санкции, чтобы потом на тебя прилетело больше дронов, на мой взгляд, не является правильным решением", - подчеркнул он.

Он также пояснил, что логика Вашингтона заключается в стабилизации энергетических рынков, однако Россия использует полученные средства для производства беспилотников, которые могут угрожать не только Украине, но и другим странам.

Возможные доходы для РФ

Министерство финансов США выдало временное 30-дневное разрешение, которое позволит индийским нефтеперерабатывающим заводам покупать российскую нефть, несмотря на предыдущие договоренности, сообщил министр финансов США Скотт Бессент в сети X.

По словам Бессента, это сделано, "чтобы обеспечить продолжение поступления нефти на мировой рынок" из-за энергетической напряженности на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что эта краткосрочная мера не принесет существенной финансовой выгоды России, поскольку позволяет оперировать только нефтью, которая уже находится в море.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть / Инфографика: Главред

Кредит ЕС в размере 90 млрд евро Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обещание лидеров Европейского Союза предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро будет выполнено, даже если Венгрия заблокирует это решение.

"Решение о кредите в 90 миллиардов - это решение, которое мы приняли вместе, учитывая военный контекст, который не изменился. Поэтому мы должны выполнить взятые на себя обязательства и реализовать принятое решение. Это обязательство будет выполнено, и я говорю это здесь решительно и четко", - подчеркнул Макрон.

Он добавил, что в случае разногласий обязанностью каждой страны является выполнение обещаний и политических обязательств. Макрон также отметил, что ситуацию с венгерско-словацким блокированием кредита следует "успокоить", а нефтепровод "Дружба" - отремонтировать.

"Прозрачность и быстрое проведение работ должны помочь снять напряжение в этой дискуссии. Но я разделяю эти два вопроса и с одинаковой решимостью отношусь к каждому из них. Именно над этим мы и будем работать в ближайшие дни и недели", - пояснил французский лидер.

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

санкции война в Украине нефть Владимир Зеленский Эммануэль Макрон война России и Украины
Пока США дарят РФ $10 млрд, Украину просят о помощи: итоги переговоров в Париже

