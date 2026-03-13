Погода в Украине резко изменится: синоптик назвала дату нового похолодания

В ближайшие выходные в Украине будет стоять теплая и сухая погода, но в дальнейшем ожидается постепенное понижение температуры.

Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода в Украине на выходных

Где ожидается сильный ветер со штормовыми порывами

Когда ожидать понижения температуры

В ближайшие выходные в Украине ожидается сухая и солнечная погода. В то же время температура воздуха станет прохладнее по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Какая погода будет в Украине 14-15 марта

"14-15 марта в Украине сохранится сухая солнечная погода. Юго-восточный ветер немного нивелирует солнечный прогрев, будет порывистым, временами даже со штормовыми порывами", — говорится в сообщении видео дня

Днем температура составит от +9 до +12 градусов, на западе и юге будет теплее — от 12 до 17 градусов тепла. Ночью и утром ожидается от -1 до +5 градусов.

Погода в Киеве 14-15 марта

В столице в выходные будет сухо и солнечно. Ветер юго-восточный, умеренный, иногда порывистый.

Ночью температура составит +2…+5 градусов, днем в субботу и воскресенье ожидается +10…+12 градусов.

Дальнейший прогноз

По прогнозу синоптика, в дальнейшем в Украине ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в субботу, 14 марта, в Ровенской области ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ночью и утром местами возможен слабый туман.

Также известно, что погода на Львовщине будет теплой благодаря области повышенного атмосферного давления. Местами воздух прогреется до 20 градусов тепла.

Синоптик Наталья Диденко говорила, что уже с 14 марта в Украине станет прохладнее, днем прогнозируется +10…+11 градусов. А с 17 марта температура воздуха снизится до +4…+10 градусов.

О персонаже: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

