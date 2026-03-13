Под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко

Владимир Борейко погиб в автокатастрофе.

Под Киевом в ДТП погиб Владимир Борейко / Коллаж: Главред, фото: Главред

Что известно:

Под Киевом произошла смертельное ДТП

В аварии погиб украинский эколог Владимир Борейко

Под Киевом погиб известный украинский эколог, природозащитник Владимир Борейко. Известно, что он погиб в аварии. Об этом сообщила в Facebook жена Борейко, спецкорреспондент "Новой газеты" в Украине Ольга Мусафирова.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

"В ДТП под Киевом погиб мой муж, Владимир Борейко, известный украинский эколог. О времени и месте похорон наша семья сообщит позже. Прошу отнестись с пониманием и не звонить мне сейчас", — написала Ольга.

В аварии погиб Владимир Борейко / фото: скриншот

Кто такой Владимир Борейко Владимир Борейко – украинский эколог, биолог, природоохранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 году. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 года). В 2024 году Владимир Борейко был награжден грамотой-благодарностью и ценным подарком от Киевского областного совета за весомый вклад в развитие заповедного дела и охраны окружающей среды. Борейко является автором 18 действующих природоохранных законов Украины. Среди наиболее известных кампаний эколога и возглавляемой им организации – перепись самых старых деревьев Украины. Ежегодно Борейко проводит операцию "Первоцвет", направленную на защиту редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Украины. Один из активистов всеукраинской кампании против капканов. Среди других зоозащитных кампаний, которые проводит Владимир Борейко, – борьба с дельфинариями. Активист защиты наиболее уничтожаемого вида животных в Украине – волков. Кроме того, Борейко является инициатором запрета в Украине весенней охоты, охоты в биосферных заповедниках и национальных парках, коммерческой охоты на зубров, отлова дельфинов, использования капканов и фосфида цинка. Под руководством Борейко в 20 областях Украины создано 588 объектов природно-заповедного фонда, а за свою инспекторскую деятельность задержал более 2 тысяч браконьеров, пишет Википедия.

