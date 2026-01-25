'Слуга народа' Орест Саламаха погиб в ДТП на Львовщине: что известно

Нардепа в критическом состоянии госпитализировали в больницу, однако спасти его не удалось.

"Слуга народа" Орест Саламаха погиб в ДТП на Львовщине / Коллаж: Главред, фото: t.me/zinkevich_igor

Главное:

Нардеп Орест Саламаха попал в смертельное ДТП под Львовом

Квадроцикл нардепа столкнулся с маршруткой

К сожалению, спасти его не удалось

В воскресенье вечером, 25 января, в селе Сокольники на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием квадроцикла и маршрутки.

Водителем квадроцикла был народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18:40 в селе Сокольники по направлению к Малечковичам. По предварительным данным, водитель квадроцикла выехал на встречную полосу, где произошло столкновение.

Позже Зинкевич сообщил, что в результате аварии народный депутат скончался в больнице в 20:00.

Изначально сообщалось, что его в тяжелом состоянии везут в реанимацию.

Место ДТП во Львовской области / Фото: t.me/zinkevich_igor

Что известно об Оресте Саламахе

Орест Саламаха - народный депутат Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа", избранный в 2019 году по округу №121 во Львовской области как беспартийный. Он является членом одноименной фракции и Комитета по вопросам бюджета. Во время президентских выборов 2019 года был доверенным лицом Владимира Зеленского.

В конце 2022 года Саламаха поддержал градостроительную реформу (законопроект №5655), которую критиковали за ориентацию на интересы застройщиков и уменьшение влияния общественности на процесс восстановления. Из-за общественного резонанса по состоянию на начало 2024 года документ так и не был подписан президентом и оставался недействительным.

В 2020 году депутат выступил против создания консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с участием представителей ОРДЛО, не поддержав позицию собственной фракции. В том же году он вошел в совет Львовской областной организации партии "Слуга народа".

До избрания народным депутатом Саламаха работал в компании своего тестя ООО "Буд Инвест Ком", занимающейся застройкой, занимая руководящие должности в сфере снабжения и строительства. Ранее занимался торговлей. В 2013 году окончил "Львовскую политехнику" по специальности "Менеджмент и логистика", а в 2018 году - Львовский университет бизнеса и права по специальности "Правоведение".

