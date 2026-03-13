Укр
Прекращение огня может навредить Украине: в США заняли неожиданную позицию

Мария Николишин
13 марта 2026, 10:00
По мнению Болтона, стоит оценить, есть ли смысл вести переговоры с россиянами на данном этапе.
Прекращение огня может навредить Украине / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, whitehouse.gov

Ключевые тезисы:

  • Нужно убедиться, что инициатива на фронте перешла к Украине
  • Прекращение огня не обязательно принесет пользу Украине
  • Трамп хочет заключить соглашение, но не видит возможности его достижения

На отдельных участках фронта появились признаки отступления российских войск, но нужно время, чтобы убедиться, что инициатива действительно перешла к Украине. Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире Эспрессо.

По его словам, Трамп видел многочисленные попытки найти переговорное урегулирование агрессии России, но все они провалились из-за неуступчивости Москвы.

видео дня

"Мотивом для Трампа является желание получить Нобелевскую премию мира. Он хотел бы заключить соглашение о прекращении огня или какое-то соглашение по войне в Украине, но не видит возможности его достижения. Я не говорю, что Трамп начал войну в Иране именно из-за этого, но, очевидно, что приняв такое решение, он отвлек свое внимание и внимание других советников по национальной безопасности на очень сложный кризис на Ближнем Востоке", - подчеркнул он.

Болтон добавил, что сейчас стоит оценить, есть ли смысл вести переговоры с россиянами на этом этапе.

Он также отметил, что уже давно скептически относится к таким инициативам.

"Я не думаю, что прекращение огня обязательно принесет пользу Украине, потому что может и навредить, пока российские войска не отступают. Сейчас, возможно, на передовой есть некоторые признаки того, что россияне отступили на некоторых участках. Но нужно подождать, пока не появится больше уверенности, что инициатива на фронте перешла к Украине. Потому что я не думаю, что Путин будет серьезно относиться к переговорам, пока он не начнет волноваться", - подытожил экс-советник.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт глубокой вражды с российским диктатором Владимиром Путиным, но в то же время заявил, что мир не зависит от "дружбы" лидеров.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил, что переговорный процесс по прекращению войны России против Украины может приближаться к переломному моменту.

В то же время военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак убежден, что Украине не стоит рассчитывать на перемирие и прекращение ударов по инфраструктуре в ближайшие месяцы.

Читайте также:

О персоне: Джон Болтон

Джон Роберт Болтон – американский политик-республиканец и дипломат. Был заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями (2001-2005 гг.), послом США в Организации Объединенных Наций (с 2005 по 2006 год), советником президента США по национальной безопасности (2018-2019 гг.), пишет Википедия.

19:18

Могут ли ТЦК задерживать человека без проверки документов - нардеп назвал нюанс

19:12

Расплачиваться нам: зачем на самом деле в СССР вкапывали шины во дворах

19:11

Как выбрать качественный чай: 2 отметки на упаковке выдают дешевую подделку

