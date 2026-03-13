Прекращение огня может навредить Украине: в США заняли неожиданную позицию

По мнению Болтона, стоит оценить, есть ли смысл вести переговоры с россиянами на данном этапе.

Нужно убедиться, что инициатива на фронте перешла к Украине

Прекращение огня не обязательно принесет пользу Украине

Трамп хочет заключить соглашение, но не видит возможности его достижения

На отдельных участках фронта появились признаки отступления российских войск, но нужно время, чтобы убедиться, что инициатива действительно перешла к Украине. Об этом заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире Эспрессо.

По его словам, Трамп видел многочисленные попытки найти переговорное урегулирование агрессии России, но все они провалились из-за неуступчивости Москвы.

"Мотивом для Трампа является желание получить Нобелевскую премию мира. Он хотел бы заключить соглашение о прекращении огня или какое-то соглашение по войне в Украине, но не видит возможности его достижения. Я не говорю, что Трамп начал войну в Иране именно из-за этого, но, очевидно, что приняв такое решение, он отвлек свое внимание и внимание других советников по национальной безопасности на очень сложный кризис на Ближнем Востоке", - подчеркнул он.

Болтон добавил, что сейчас стоит оценить, есть ли смысл вести переговоры с россиянами на этом этапе.

Он также отметил, что уже давно скептически относится к таким инициативам.

"Я не думаю, что прекращение огня обязательно принесет пользу Украине, потому что может и навредить, пока российские войска не отступают. Сейчас, возможно, на передовой есть некоторые признаки того, что россияне отступили на некоторых участках. Но нужно подождать, пока не появится больше уверенности, что инициатива на фронте перешла к Украине. Потому что я не думаю, что Путин будет серьезно относиться к переговорам, пока он не начнет волноваться", - подытожил экс-советник.

