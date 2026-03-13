В обществе тотального дефицита даже обычные вещи превращались в знаки статуса и богатства.

https://glavred.info/life/tak-vyglyadela-roskosh-v-sssr-za-kakimi-veshchami-ohotilis-sovetskie-lyudi-10748345.html Ссылка скопирована

Так выглядела "роскошь" в СССР: за какими вещами охотились советские люди / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Какие вещи были популярны в СССР

Почему ковер на стене был неотъемлемой частью интерьера

Почему люстра "Каскад" была мечтой многих хозяев

В советской реальности слова "шопинг" не существовало. Люди говорили "достать", ведь любая вещь, выходящая за рамки базовых потребностей, становилась настоящим достижением.

Главред рассказывает, какие предметы считались символами успеха и за которыми охотились миллионы советских семей.

видео дня

Дефицит товаров и однообразие быта создавали особую систему ценностей, пишет Oboz.ua. То, что сегодня кажется обычным или даже устаревшим, тогда имело престижный статус. Такие вещи украшали интерьеры, выставлялись на видном месте и служили доказательством достатка, формируя представление о роскоши в обществе, где само понятие достатка было редкостью.

Хрусталь

Хрустальная посуда в советских квартирах имела почти культовый статус. Тяжелые салатницы, вазы для цветов или наборы рюмок дарили на свадьбы и юбилеи, а хозяева тщательно выставляли их за стеклом. Использовали хрусталь редко — он годами ждал "особого случая". В общественном сознании чем больше хрусталя было в квартире, тем более состоятельной считалась семья. Особым шиком было расположить его так, чтобы солнечный свет играл на гранях, создавая эффект роскоши.

Советский хрусталь/ Фото: ua.depositphotos.com

Сервант

Чтобы показать хрустальные сокровища, нужен был сервант. Эта массивная мебельная конструкция занимала центральное место в гостиной. За стеклянными дверцами выставляли не только посуду, но и сувениры из-за границы, редкие книги или даже пустые бутылки от импортных напитков. Полированный сервант был своеобразным заявлением: семья "умеет жить". Несмотря на то, что он занимал много места в малогабаритных квартирах, от такой покупки не отказывались.

Советский сервант / Фото: OLX

Люстра "Каскад"

Освещение тоже должно было демонстрировать статус. Мечтой многих была люстра "Каскад" с многочисленными пластиковыми подвесками, имитирующими хрусталь. Она выглядела эффектно, но имела недостатки: пластик быстро желтел, а конструкция была хрупкой. Хозяйки каждый год снимали каждую деталь, мыли ее в уксусном растворе и осторожно вешали обратно. Когда люстра сияла под потолком, даже обычная "хрущевка" приобретала вид комнаты с элементами роскоши.

Люстра "Каскад" / Фото: скриншот из видео

Ковер на стене

Самым известным атрибутом советского интерьера стал ковер на стене. Сегодня он ассоциируется с мемами, но тогда был серьезной инвестицией. Шерстяной ковер выполнял несколько функций: демонстрировал состоятельность, защищал от шума соседей и сохранял тепло зимой. Стена с ковром становилась обязательным фоном для семейных фотографий, символизируя уют и "полную чашу".

Ковер на стене / Фото: скриншот

Читайте также:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред