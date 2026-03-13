Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Так выглядела "роскошь" в СССР: за какими вещами охотились советские люди

Инна Ковенько
13 марта 2026, 05:13
В обществе тотального дефицита даже обычные вещи превращались в знаки статуса и богатства.
Так выглядела
Так выглядела "роскошь" в СССР: за какими вещами охотились советские люди / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Какие вещи были популярны в СССР
  • Почему ковер на стене был неотъемлемой частью интерьера
  • Почему люстра "Каскад" была мечтой многих хозяев

В советской реальности слова "шопинг" не существовало. Люди говорили "достать", ведь любая вещь, выходящая за рамки базовых потребностей, становилась настоящим достижением.

Главред рассказывает, какие предметы считались символами успеха и за которыми охотились миллионы советских семей.

видео дня

Дефицит товаров и однообразие быта создавали особую систему ценностей, пишет Oboz.ua. То, что сегодня кажется обычным или даже устаревшим, тогда имело престижный статус. Такие вещи украшали интерьеры, выставлялись на видном месте и служили доказательством достатка, формируя представление о роскоши в обществе, где само понятие достатка было редкостью.

Хрусталь

Хрустальная посуда в советских квартирах имела почти культовый статус. Тяжелые салатницы, вазы для цветов или наборы рюмок дарили на свадьбы и юбилеи, а хозяева тщательно выставляли их за стеклом. Использовали хрусталь редко — он годами ждал "особого случая". В общественном сознании чем больше хрусталя было в квартире, тем более состоятельной считалась семья. Особым шиком было расположить его так, чтобы солнечный свет играл на гранях, создавая эффект роскоши.

Рядянський кришталь
Советский хрусталь/ Фото: ua.depositphotos.com

Сервант

Чтобы показать хрустальные сокровища, нужен был сервант. Эта массивная мебельная конструкция занимала центральное место в гостиной. За стеклянными дверцами выставляли не только посуду, но и сувениры из-за границы, редкие книги или даже пустые бутылки от импортных напитков. Полированный сервант был своеобразным заявлением: семья "умеет жить". Несмотря на то, что он занимал много места в малогабаритных квартирах, от такой покупки не отказывались.

Советский сервант
Советский сервант / Фото: OLX

Люстра "Каскад"

Освещение тоже должно было демонстрировать статус. Мечтой многих была люстра "Каскад" с многочисленными пластиковыми подвесками, имитирующими хрусталь. Она выглядела эффектно, но имела недостатки: пластик быстро желтел, а конструкция была хрупкой. Хозяйки каждый год снимали каждую деталь, мыли ее в уксусном растворе и осторожно вешали обратно. Когда люстра сияла под потолком, даже обычная "хрущевка" приобретала вид комнаты с элементами роскоши.

Люстра
Люстра "Каскад" / Фото: скриншот из видео

Ковер на стене

Самым известным атрибутом советского интерьера стал ковер на стене. Сегодня он ассоциируется с мемами, но тогда был серьезной инвестицией. Шерстяной ковер выполнял несколько функций: демонстрировал состоятельность, защищал от шума соседей и сохранял тепло зимой. Стена с ковром становилась обязательным фоном для семейных фотографий, символизируя уют и "полную чашу".

Ковер на стене
Ковер на стене / Фото: скриншот

Читайте также:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР интерьер мебель
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг наращивает силы: куда оккупанты перебрасывают резервы для весенней кампании

Враг наращивает силы: куда оккупанты перебрасывают резервы для весенней кампании

01:47Фронт
РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

23:15Война
В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

22:39Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

Лишь единицы скажут, куда может ехать водитель: коварный тест по ПДД

Лишь единицы скажут, куда может ехать водитель: коварный тест по ПДД

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

Последние новости

05:50

Денежная удача в пятницу 13-го: каким знакам зодиака действительно повезет

05:13

Так выглядела "роскошь" в СССР: за какими вещами охотились советские люди

04:41

Настоящие советские богачи: 5 профессий, которые ломали миф СССР о "равенстве"

04:25

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали КремлюВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус
03:41

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

03:07

Самые болтливые знаки зодиака: кому нельзя рассказывать секреты

02:10

"Это неприемлемо": Николь Кидман рассказала о худшем поцелуе

01:47

Враг наращивает силы: куда оккупанты перебрасывают резервы для весенней кампании

Реклама
01:31

Муж Элтона Джона раскрыл правду о здоровье певца: "Он борется"

00:52

Растения пустят корни за считанные дни: домашние методы для быстрого приживанияВидео

00:41

Сын Оззи Осборна назвал дочь в честь покойного отцаВидео

12 марта, четверг
23:50

"Как раз сегодня": Надя Дорофеева заговорила о новом этапе в жизни

23:35

Эксперты назвали ТОП-5 пород кошек для семьи и квартиры: первое место неожиданноеВидео

23:20

Венгрия вернула авто Ощадбанку, но "забыла" о деньгах и золоте

23:15

РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

22:39

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

21:56

Триумф бразильцев и шедевр "ножницами": Шахтер в ярком стиле переиграл Лех

21:40

Графики переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 13 мартаФото

21:39

В РФ заявили о наступлении на Сумы и прорыве границы - в СНБО отреагировали

Реклама
21:35

"Вернулся": как весна изменила Андрея Беднякова

21:28

Уильям никогда: кого принцесса Диана готовила для королевского престола

21:12

В Харькове произошла трагедия - под лед провалились шестеро детейФото

21:02

Звезды наделили рожденных в конкретные месяцы особым шармом - кто они

20:52

Норвежцы почти не убирают, но дома идеальная чистота — в чем секрет

20:37

Свет не для всех - новые графики отключений в Запорожской области на 13 марта

20:34

9 из 10 ошибаются: как не остаться без урожая перца

20:30

Как сказать "комок в горле" на украинском языке - правильный вариант знают не всеВидео

20:26

Графики не для всех - кому будут отключать свет в Черкасской области 13 марта

20:14

"Я тогда пьянствовал": украинский бизнесмен толкнул Ани Лорак со сцены

20:05

Как украинец научил Европу пить кофе: история необычного казака

19:48

Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

19:39

Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

19:25

СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - ГенштабВидео

19:18

Могут ли ТЦК задерживать человека без проверки документов - нардеп назвал нюанс

19:12

Расплачиваться нам: зачем на самом деле в СССР вкапывали шины во дворах

19:11

Как выбрать качественный чай: 2 отметки на упаковке выдают дешевую подделку

19:10

Почему интересы США и Израиля в войне с Ираном могут разойтись: Невзлин объяснилмнение

19:09

Путинист Тарзан заставил Королеву сесть на уколы: зачем ему это

19:07

"Хотелось бы кур выращивать": Вячеслав Довженко рассказал о своих доходах

Реклама
19:03

Бензин по 100 гривен за литр: при каком условии дефицит на АЗС станет неизбежнымВидео

18:45

"Вот и все": Кидман сделала первое официальное заявление о разводе с Урбаном

18:36

5 запретов, которые нельзя нарушать: что нельзя делать в праздник 13 марта

18:36

Крокодилы захватили улицы города: жители боятся выходить из домов

18:30

Почти 20-градусное тепло накроет Львовскую область: появился новый прогноз

18:28

"Для женщины это важная история": Кулеба принял решение по поводу невесты

18:14

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на заправке за 39 с

18:08

Вернуть мягкость полотенца можно с помощью простого трюка: что следует бросить в машинку

18:06

Будет дождь и даже мороз: синоптик удивил прогнозом погоды

18:04

Украинцы получат кешбэк на топливо и 1500 гривен - в правительстве раскрыли детали

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
ПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять