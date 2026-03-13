Сын Оззи Осборна назвал дочь в честь покойного отца

Вкратце:
- Джек Осборн в пятый раз стал отцом
- Новорожденную дочь он назвал в честь покойного отца
Английский рок-певец Оззи Осборн умер в июле 2025 года в возрасте 76 лет. Семья музыканта тяжело переживает его потерю. Смириться с уходом отца самому младшему (из шести) детей Оззи - Джеку Осборну - помогло ожидание появление на свет ребенка.
В декабре Джек и его вторая жена Ари сообщили, что клан Осборнов станет больше. 5 марта на свет появилась их дочь. Об этом счастливый отец сообщил в своем блоге в Instagram.
Он опубликовал видео с новорожденной, на которой видны дата ее рождения и имя. Девочку назвали Оззи Матильда Осборн. Таким образом Джек почтил память о своем отце.
Смотрите первое видео Оззи Матильды Осборн - одиннадцатой внучки великого рок-музыканта:
О персоне: Оззи Осборн
Оззи Осборн - британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул "Крестного отца хеви-метала", сообщает Википедия.
