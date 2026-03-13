Сын Оззи Осборна назвал дочь в честь покойного отца

В клан Осборнов возвращается Оззи.

https://glavred.info/starnews/syn-ozzi-osborna-nazval-doch-v-chest-pokoynogo-otca-10748534.html Ссылка скопирована

Джек Осборн дети - сын Оззи Осборна показал новорожденную дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/areeosbourne, instagram.com/jackosbourne

Вкратце:

Джек Осборн в пятый раз стал отцом

Новорожденную дочь он назвал в честь покойного отца

Английский рок-певец Оззи Осборн умер в июле 2025 года в возрасте 76 лет. Семья музыканта тяжело переживает его потерю. Смириться с уходом отца самому младшему (из шести) детей Оззи - Джеку Осборну - помогло ожидание появление на свет ребенка.

В декабре Джек и его вторая жена Ари сообщили, что клан Осборнов станет больше. 5 марта на свет появилась их дочь. Об этом счастливый отец сообщил в своем блоге в Instagram.

Он опубликовал видео с новорожденной, на которой видны дата ее рождения и имя. Девочку назвали Оззи Матильда Осборн. Таким образом Джек почтил память о своем отце.

Смотрите первое видео Оззи Матильды Осборн - одиннадцатой внучки великого рок-музыканта:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 58-летний всемирно известный диджей Дэвид Гетта стал папой в четвертый раз. Он раскрыл пол и имя ребенка - второго в отношениях с молодой возлюбленной.

Также 44-летняя Джессика Альба подтвердила роман с молодым актером романтичным фото в социальных сетях. Отношения завязались через полгода после ее развода.

Читайте также:

О персоне: Оззи Осборн Оззи Осборн - британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул "Крестного отца хеви-метала", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред