Войска РФ изменили фокус наступления: где интенсивность штурмов зашкаливает

По данным аналитиков, в течение первых десяти дней марта российские силы провели около 1400 атак на различных участках линии фронта.

Ситуация на фронте / Коллаж: Главред, фото: t.me/mod_russia, DeepState

Главное из новости:

Россия резко активизирует атаки под Гуляйполем

Покровское направление остается одним из самых горячих

Враг перегруппировывается перед изменением условий фронта

Войска РФ в течение последних недель заметно активизировали наступательные действия на нескольких направлениях, в частности на Запорожском участке фронта. Интенсивность атак там уже кое-где превышает уровень боев в районе Покровска, который долгое время оставался одним из самых горячих. Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта DeepState.

Общая динамика боевых действий

За первые 10 дней марта российские силы осуществили около 1400 атак на разных участках фронта. Хотя этот показатель является одним из самых низких за последние месяцы, он почти не отличается от средней интенсивности зимнего периода.

С сентября по февраль российские подразделения проводили примерно 1800 штурмов ежемесячно, что свидетельствует о стабильно высоком уровне боевой активности.

Самые горячие направления

Покровск и Мирноград

Бои в районе Покровска остаются одними из самых ожесточенных. Аналитики отмечают, что Покровск и Мирноград фактически находятся под контролем российских сил, поэтому основное давление сместилось на Родинское и Гришино. Именно туда противник непрерывно перебрасывает пехоту для штурмов.

Гуляйполе - новый очаг активности

На Запорожском направлении, в частности возле Гуляйполя, фиксируется резкий рост атак. По интенсивности бои здесь уже превышают показатели Покровского направления, что может свидетельствовать о попытке российских войск расширить зону давления.

Другие участки, где растет давление

Константиновское направление. Российские подразделения регулярно проверяют украинскую оборону, пытаясь закрепиться на отдельных позициях и создать условия для дальнейшего наступления.

Российские подразделения регулярно проверяют украинскую оборону, пытаясь закрепиться на отдельных позициях и создать условия для дальнейшего наступления. Район Славянска. Увеличение количества штурмов связывают с продвижением российских сил вблизи Севера и усилением пехотных подразделений в этом секторе.

Подготовка к изменению условий на фронте

Аналитики DeepState обращают внимание, что российское командование проводит перегруппировку сил и пополнение резервов. Это может быть связано с ожидаемым изменением погодных условий и появлением густой растительности, которая традиционно влияет на тактику ведения боев, в частности на возможности скрытого передвижения и организации засад.

DeepState / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, войска страны-агрессора России активизировались в приграничных районах Сумской области, однако, по оценке украинских военных, достичь там долгосрочного успеха ей вряд ли удастся. Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, основной целью этих действий является создание примерно 20-километровой "буферной зоны" вдоль украинско-российской границы.

В то же время на государственной границе фиксируется расширение зон контроля российских войск — на карте появляются новые "красные зоны", охватывающие приграничные населенные пункты, которые переходят под оккупацию. По данным аналитиков DeepState, противник пытается расширить контроль в приграничных районах, дестабилизировать ситуацию и отвлечь украинские ресурсы.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

