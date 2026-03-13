Укр
В Ровенской области ухудшится погода: синоптики предупреждают об опасности

Инна Ковенько
13 марта 2026, 11:16
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях - сильных порывах ветра.
Прогноз погоды в Ровно и области на 14 марта / Коллаж: Главред, фото: Pexels, скриншот

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Ровно 14 марта
  • Когда ухудшится погода в Ровенской области
  • Какую температуру воздуха ожидать ночью

В субботу, 14 марта, в Ровенской области ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ночью и утром местами возможен слабый туман. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

Какая будет погода в Ровно и области 14 марта

Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем столбики термометров будут показывать от +13 до +18 градусов. В Ровно ночью будет около 0°, днем синоптики прогнозируют +15...+17°. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-18 м/с.

Погода в Ровно на 2 недели / фото: Meteoprog

Синоптики предупреждают об опасной погоде

Днем 14 марта по городу Ровно и области ожидаются порывы юго-восточного ветра до 18 м/с. Объявлен первый уровень опасности - желтый.

Напомним, 13 марта в Тернопольской области будет ясная и теплая погода без осадков. Температура ночью составит -2...+3 °C, днем +12...+17 °C.

Также 13 марта в Житомире и области ожидается контрастная погода. Небо будет ясным, юго-восточный ветер умеренный.

Как сообщал Главред, после резкого потепления в Украине ожидается похолодание. Синоптик Виталий Постригань рассказал, что до конца недели погода в Черкасской области будет сухой, а в пятницу температура поднимется до 15-18° тепла.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

