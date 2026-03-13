В Ровенской области ухудшится погода: синоптики предупреждают об опасности

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Ровно 14 марта
- Когда ухудшится погода в Ровенской области
- Какую температуру воздуха ожидать ночью
В субботу, 14 марта, в Ровенской области ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют, однако ночью и утром местами возможен слабый туман. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Какая будет погода в Ровно и области 14 марта
Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3 градусов, днем столбики термометров будут показывать от +13 до +18 градусов. В Ровно ночью будет около 0°, днем синоптики прогнозируют +15...+17°. Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-18 м/с.
Синоптики предупреждают об опасной погоде
Днем 14 марта по городу Ровно и области ожидаются порывы юго-восточного ветра до 18 м/с. Объявлен первый уровень опасности - желтый.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, 13 марта в Тернопольской области будет ясная и теплая погода без осадков. Температура ночью составит -2...+3 °C, днем +12...+17 °C.
Также 13 марта в Житомире и области ожидается контрастная погода. Небо будет ясным, юго-восточный ветер умеренный.
Как сообщал Главред, после резкого потепления в Украине ожидается похолодание. Синоптик Виталий Постригань рассказал, что до конца недели погода в Черкасской области будет сухой, а в пятницу температура поднимется до 15-18° тепла.
Читайте также:
- Почти лето: когда Житомирскую область прогреет до комфортных +18 градусов
- Будет дождь и даже мороз: синоптик удивил прогнозом погоды
- Почти 20-градусное тепло накроет Львовскую область: появился новый прогноз
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред