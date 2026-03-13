Не для слабонервных: Синди Кроуфорд без макияжа показала утренние ритуалы

Кратко:
- Что делает Синди Кроуфорд по утрам
- Как она выглядит без макияжа
Утренние ритуалы Синди Кроуфорд не для слабонервных.
Как пишет Page Six, 60-летняя супермодель поразила своих подписчиков, раскрыв свой 2,5-часовой распорядок дня, который включает в себя подъем в 6 утра, прослушку приложения с Библией и сухой массаж щеткой в течение первых пяти минут после пробуждения.
Кроуфорд, получившая популярность в 1980-х и 1990-х годах благодаря своей модельной и актерской карьере, а также видеороликам с тренировками, также использует гуаша для лица с очищающим средством, что, как считается, помогает улучшить кровообращение в области лица.
В 6:45 утра она садится на коврик Bemer, предназначенный для восстановления мышц, в шляпе с красным светом Capillus. Она также использует устройство с красным светом для лица.
В 7 утра она выпивает рюмку яблочного уксуса, а затем идет по траве "для заземления", чтобы добраться до джакузи.
Затем она оденется для тренировки, после чего приготовит кофе с коллагеном. Кроуфорд проверит электронную почту, а затем отправится в спортзал на тренировку, которая включает прыжки на батуте, растяжку, висы и пилатес.
Многие пользователи социальных сетей быстро отреагировали на видео, некоторые заявили, что им понравилась эта программа, а другие предположили, что она свидетельствует о богатстве.
О персоне: Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд - американская супермодель и актриса. Синди Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всём мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan и Allure; также она была лицом многих модных домов, таких, как Gianne Versace, Escada и другие. В 2000 году Кроуфорд ушла из модельного бизнеса. Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых привлекательных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 1997 году по результатам опроса журнала Shape она была названа одной их самых красивых женщиной в мире. В 2002 году Кроуфорд была названа одной из пятидесяти самых красивых людей мира журналом People. В 40 лет она заняла 26 место в рейтинге журнала Maxim Hot 100,
