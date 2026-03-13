Не для слабонервных: Синди Кроуфорд без макияжа показала утренние ритуалы

Популярная модель показала, как ухаживает за собой по утрам.

Синди Кроуфорд показала утреннюю рутину / Коллаж Главред, фото Instagram/cindycrawford

Утренние ритуалы Синди Кроуфорд не для слабонервных.

Как пишет Page Six, 60-летняя супермодель поразила своих подписчиков, раскрыв свой 2,5-часовой распорядок дня, который включает в себя подъем в 6 утра, прослушку приложения с Библией и сухой массаж щеткой в ​​течение первых пяти минут после пробуждения.

Чем по утрам занимается Синди Кроуфорд / Фото Instagram/cindycrawford

Кроуфорд, получившая популярность в 1980-х и 1990-х годах благодаря своей модельной и актерской карьере, а также видеороликам с тренировками, также использует гуаша для лица с очищающим средством, что, как считается, помогает улучшить кровообращение в области лица.

В 6:45 утра она садится на коврик Bemer, предназначенный для восстановления мышц, в шляпе с красным светом Capillus. Она также использует устройство с красным светом для лица.

Чем по утрам занимается Синди Кроуфорд / Фото Instagram/cindycrawford

В 7 утра она выпивает рюмку яблочного уксуса, а затем идет по траве "для заземления", чтобы добраться до джакузи.

Затем она оденется для тренировки, после чего приготовит кофе с коллагеном. Кроуфорд проверит электронную почту, а затем отправится в спортзал на тренировку, которая включает прыжки на батуте, растяжку, висы и пилатес.

Чем по утрам занимается Синди Кроуфорд / Фото Instagram/cindycrawford

Многие пользователи социальных сетей быстро отреагировали на видео, некоторые заявили, что им понравилась эта программа, а другие предположили, что она свидетельствует о богатстве.

