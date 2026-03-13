Сестра Ефросининой с внучкой Ющенко надули губы для фотосессии

Внучка бывшего президента Украины Варвара Ющенко недавно отпраздновала 15 лет.

https://glavred.info/starnews/sestra-efrosininoy-s-vnuchkoy-yushchenko-naduli-guby-dlya-fotosessii-10748633.html Ссылка скопирована

Лиза Ющенко живет в Москве и ходит на тусовки / Коллаж Главред, фото Instagram/liza_u

Кратко:

Как сейчас выглядит Варвара Ющенко

Что они сделали вместе с сестрой Ефросининой

Бывшая невестка Виктора Ющенко – Лиза Ющенко, которая живет в стране-террористе РФ и за время полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не высказала свою позицию, решила сделать фотосессию со своей дочерью Варварой, которую она родила от сына бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрея.

На своей странице в Instagram, скандальная сестра Ефросининой показала 15-летнюю дочь при полном макияже, которая позирует вместе со своей матерью-женой российского бизнесмена.

видео дня

Мать и дочь позировали для фото / Фото Instagram/liza_u

Они обе одеты в белые халаты и обе дуют губы на камеру.

Мать и дочь позировали для фото / Фото Instagram/liza_u

Мать и дочь позировали для фото / Фото Instagram/liza_u

К слову, накануне Ющенко постила фото из ненавистной всеми россиянами Европы, а именно из Парижа. Там она также поздравляла свою дочь с днем рождения. Так что вполне вероятно, что фотосессия была приурочена именно к празднику девочки.

Лиза Ющенко о войне

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, Лиза Ющенко молчит о том, как россияне уничтожают ее родину, а также отрывается под хиты откровенных украинофобов (типо Успенской - авт.), а также абсолютно наплевательски относится к большой украинской трагедии.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, накануне Синди Кроуфорд, 60-летняя супермодель поразила своих подписчиков, раскрыв свой 2,5-часовой распорядок дня, который включает в себя подъем в 6 утра, прослушку приложения с Библией и сухой массаж щеткой в ​​течение первых пяти минут после пробуждения.

Ранее также российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но предала родную страну и продолжает зарабатывать рубли в РФ, показала видео с ребенком, на котором видно ее давнее хроническое заболевание.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Лиза Ющенко Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред