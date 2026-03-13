Сестра Ефросининой с внучкой Ющенко надули губы для фотосессии

Кратко:
- Как сейчас выглядит Варвара Ющенко
- Что они сделали вместе с сестрой Ефросининой
Бывшая невестка Виктора Ющенко – Лиза Ющенко, которая живет в стране-террористе РФ и за время полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не высказала свою позицию, решила сделать фотосессию со своей дочерью Варварой, которую она родила от сына бывшего президента Украины Виктора Ющенко Андрея.
На своей странице в Instagram, скандальная сестра Ефросининой показала 15-летнюю дочь при полном макияже, которая позирует вместе со своей матерью-женой российского бизнесмена.
Они обе одеты в белые халаты и обе дуют губы на камеру.
К слову, накануне Ющенко постила фото из ненавистной всеми россиянами Европы, а именно из Парижа. Там она также поздравляла свою дочь с днем рождения. Так что вполне вероятно, что фотосессия была приурочена именно к празднику девочки.
Лиза Ющенко о войне
Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, Лиза Ющенко молчит о том, как россияне уничтожают ее родину, а также отрывается под хиты откровенных украинофобов (типо Успенской - авт.), а также абсолютно наплевательски относится к большой украинской трагедии.
О персоне: Лиза Ющенко
Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.
