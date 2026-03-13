РФ создала новую ракету Х-101П для ударов по Украине и готовит пуск - что известно

Россия готовит к испытаниям наземную пусковую установку для ракет Х-101.

https://glavred.info/war/rf-modernizirovala-rakety-h-101-i-sdelala-ih-menee-zametnymi-chto-izvestno-10748636.html Ссылка скопирована

РФ модернизировала Х-101 для наземного запуска / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны Украины, uk.wikipedia.org

Главное:

РФ планирует запускать ракеты Х-101 с наземных платформ

Новая модификация получила название Х-101П

Россияне вскоре планируют испытания

Россия планирует изменить тактику запуска крылатых ракет Х-101. Вместо традиционных пусков со стратегических бомбардировщиков, враг готовится запускать эти ракеты с наземных пусковых платформ. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

По состоянию на конец 2025 года российские инженеры завершили разработку наземных пусковых платформ для Х-101, которые ранее были исключительно авиационными. Новая модификация ракеты уже получила название "Х-101П".

видео дня

Сама конструкция пусковой установки выглядит как разгонный блок на рельсовых направляющих. Вскоре противник планирует начать испытания этого способа запуска.

Основная цель врага - экономия ресурса стратегических бомбардировщиков. Постоянные полеты Ту-95МС и Ту-160 для запусков ракет постепенно истощают эти самолеты, а их замена является сложной и дорогостоящей. Переход на "наземку" позволяет оккупантам обходить необходимость подъема авиации в воздух.

Мониторинговые группы отмечают, что для украинских сил ПВО обнаружение пусков ракет Х-101 с наземных установок станет несколько более сложной задачей, чем классический вылет бомбардировщиков. Несмотря на новую угрозу, специалисты отмечают, что это не является критическим фактором.

Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине — новости по теме

Как сообщал Главред, РФ может нанести новый массированный удар по Украине в ближайшие дни. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко призвал реагировать на воздушные тревоги.

Также в ночь на 13 марта российская армия атаковала Балаклию в Харьковской области. Зафиксировано несколько попаданий вражеских БПЛА по территории жилой застройки.

Кроме того, в ночь на 12 марта оккупанты нанесли удар по Черниговской области. В результате вражеского удара погибла 15-летняя девушка, а ее родители получили ранения.

Читайте также:

Что такое мониторинговые каналы Мониторинговый канал - условное название телеграм-канала, который в режиме реального времени сообщает о движении российских ракет над территорией Украины. Официальный телеграм-канал такого типа - "Воздушные силы ВС Украины". Также существует ряд неофициальных каналов, например "Николаевский Ванек", который связывают с Виталием Кимом, а также канал monitor (анонимный).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред