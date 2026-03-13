РФ создала новую ракету Х-101П для ударов по Украине и готовит пуск - что известно

Главное:
- РФ планирует запускать ракеты Х-101 с наземных платформ
- Новая модификация получила название Х-101П
- Россияне вскоре планируют испытания
Россия планирует изменить тактику запуска крылатых ракет Х-101. Вместо традиционных пусков со стратегических бомбардировщиков, враг готовится запускать эти ракеты с наземных пусковых платформ. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
По состоянию на конец 2025 года российские инженеры завершили разработку наземных пусковых платформ для Х-101, которые ранее были исключительно авиационными. Новая модификация ракеты уже получила название "Х-101П".
Сама конструкция пусковой установки выглядит как разгонный блок на рельсовых направляющих. Вскоре противник планирует начать испытания этого способа запуска.
Основная цель врага - экономия ресурса стратегических бомбардировщиков. Постоянные полеты Ту-95МС и Ту-160 для запусков ракет постепенно истощают эти самолеты, а их замена является сложной и дорогостоящей. Переход на "наземку" позволяет оккупантам обходить необходимость подъема авиации в воздух.
Мониторинговые группы отмечают, что для украинских сил ПВО обнаружение пусков ракет Х-101 с наземных установок станет несколько более сложной задачей, чем классический вылет бомбардировщиков. Несмотря на новую угрозу, специалисты отмечают, что это не является критическим фактором.
Удары РФ по Украине — новости по теме
Как сообщал Главред, РФ может нанести новый массированный удар по Украине в ближайшие дни. Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко призвал реагировать на воздушные тревоги.
Также в ночь на 13 марта российская армия атаковала Балаклию в Харьковской области. Зафиксировано несколько попаданий вражеских БПЛА по территории жилой застройки.
Кроме того, в ночь на 12 марта оккупанты нанесли удар по Черниговской области. В результате вражеского удара погибла 15-летняя девушка, а ее родители получили ранения.
Что такое мониторинговые каналы
Мониторинговый канал - условное название телеграм-канала, который в режиме реального времени сообщает о движении российских ракет над территорией Украины. Официальный телеграм-канал такого типа - "Воздушные силы ВС Украины". Также существует ряд неофициальных каналов, например "Николаевский Ванек", который связывают с Виталием Кимом, а также канал monitor (анонимный).
