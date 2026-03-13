Укр
Продают за копейки: секонд-хенд в богатом районе скрывал "сокровища"

Константин Пономарев
13 марта 2026, 13:31
Обычный поход в благотворительный магазин обернулся серией модных находок. Девушка показала брендовые вещи, обувь и аксессуары, найденные по доступной цене.
Девушка рассказала, что ей удалось обнаружить множество брендовых вещей
Девушка рассказала, что ей удалось обнаружить множество брендовых вещей / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@ellamolliee

Вы узнаете:

  • Как девушке удалось найти брендовые вещи за копейки
  • Как выбирать магазин, в котором больше ценных вещей
  • На что обращают свое внимание опытные покупатели

23-летняя жительница Манчестера (Великобритания) Элла Молли отправилась в обычный благотворительный магазин, но вернулась оттуда с целой коллекцией неожиданных находок.

Девушка рассказала, что ей удалось обнаружить множество брендовых вещей по цене в несколько раз ниже обычной, и призналась, что даже сама была поражена результатом своей последней поездки. Свои находки британка показала в одном из своих видео в TikTok.

видео дня

По словам Эллы, в магазинах такого формата можно найти настоящие сокровища, от дизайнерской одежды до аксессуаров известных брендов. В этот раз ей попались спортивные штаны Adidas, кроссовки Nike Air Max всего за 25 фунтов, а также несколько платьев, ботинки и украшения.

Среди находок оказались джинсы, топы, меховая куртка, пальто и даже дизайнерская сумка, которые она сразу решила забрать.

Не просто удача

Девушка уверена, что покупка подобных пещей является не случайностью, а результатом определенной стратегии. По ее словам, важно понимать, какие благотворительные магазины получают самые интересные пожертвования и в каких районах стоит искать лучшие вещи.

Среди находок оказались джинсы, бижутерия топы, меховая куртка, пальто и даже дизайнерская сумка,
Среди находок оказались джинсы, бижутерия топы, меховая куртка, пальто и даже дизайнерская сумка, / Фото: tiktok.com/@ellamolliee

Элла советует обращать внимание на магазины в обеспеченных пригородах крупных городов. Именно там люди чаще передают на благотворительность качественные или даже дизайнерские вещи, которые все еще находятся в отличном состоянии.

Любимый магазин британки

Одним из самых удачных мест для покупок девушка назвала благотворительный магазин в Уилмслоу, графство Чешир. Там она заметила большое количество качественной одежды, включая винтажные брюки, пальто со значительными скидками и аксессуары.

Среди находок оказались сумки, серьги и розовый кашемировый свитер с высоким воротником. Девушка также обратила внимание на то, что магазин был заполнен покупателями. По словам британки, это еще одно подтверждение того, что здесь регулярно появляются интересные вещи.

Смотрите в видео о том, какие дизайнерские вещи купила девушка во время одного из походов по магазинам:

@ellamolliee some of the most unreal pieces i’ve found in a long time this weekend charity shopping in manchester! ???? #fashion#clothes#thrifting#secondhand#manchester♬ suono originale - ????????????

Ранее Главред писал о том, что мужчина потратил 2 доллара на "самую безумную" находку. Покупка в комиссионном магазине обернулась неожиданной удачей. Винтажная лампа оказалась редким предметом, который сегодня может стоить в разы дороже.

Также сообщалось о том, что прохожий нашел "сокровище" среди мусора и забрал дорогую вещь с улицы. На тротуаре у дома оказался винтажный комод из культовой коллекции.

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

покупка магазины секонд-хенд TikTok интересные новости
