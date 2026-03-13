Продают за копейки: секонд-хенд в богатом районе скрывал "сокровища"

Обычный поход в благотворительный магазин обернулся серией модных находок. Девушка показала брендовые вещи, обувь и аксессуары, найденные по доступной цене.

Девушка рассказала, что ей удалось обнаружить множество брендовых вещей / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@ellamolliee

Вы узнаете:

Как девушке удалось найти брендовые вещи за копейки

Как выбирать магазин, в котором больше ценных вещей

На что обращают свое внимание опытные покупатели

23-летняя жительница Манчестера (Великобритания) Элла Молли отправилась в обычный благотворительный магазин, но вернулась оттуда с целой коллекцией неожиданных находок.

Девушка рассказала, что ей удалось обнаружить множество брендовых вещей по цене в несколько раз ниже обычной, и призналась, что даже сама была поражена результатом своей последней поездки. Свои находки британка показала в одном из своих видео в TikTok.

По словам Эллы, в магазинах такого формата можно найти настоящие сокровища, от дизайнерской одежды до аксессуаров известных брендов. В этот раз ей попались спортивные штаны Adidas, кроссовки Nike Air Max всего за 25 фунтов, а также несколько платьев, ботинки и украшения.

Среди находок оказались джинсы, топы, меховая куртка, пальто и даже дизайнерская сумка, которые она сразу решила забрать.

Не просто удача

Девушка уверена, что покупка подобных пещей является не случайностью, а результатом определенной стратегии. По ее словам, важно понимать, какие благотворительные магазины получают самые интересные пожертвования и в каких районах стоит искать лучшие вещи.

Среди находок оказались джинсы, бижутерия топы, меховая куртка, пальто и даже дизайнерская сумка, / Фото: tiktok.com/@ellamolliee

Элла советует обращать внимание на магазины в обеспеченных пригородах крупных городов. Именно там люди чаще передают на благотворительность качественные или даже дизайнерские вещи, которые все еще находятся в отличном состоянии.

Любимый магазин британки

Одним из самых удачных мест для покупок девушка назвала благотворительный магазин в Уилмслоу, графство Чешир. Там она заметила большое количество качественной одежды, включая винтажные брюки, пальто со значительными скидками и аксессуары.

Среди находок оказались сумки, серьги и розовый кашемировый свитер с высоким воротником. Девушка также обратила внимание на то, что магазин был заполнен покупателями. По словам британки, это еще одно подтверждение того, что здесь регулярно появляются интересные вещи.

Смотрите в видео о том, какие дизайнерские вещи купила девушка во время одного из походов по магазинам:

