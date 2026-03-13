Врезал 5-балльный шторм: Украина под атакой магнитной бури

Эта магнитная буря может негативно повлиять на самочувствие человека.

Украина под атакой мощной магнитной бури / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Украину скоро накроет новая магнитная буря. Она может повлиять на самочувствие. Об этом сообщает meteoagent.

Страну несколько дней трусила 4-балльная магнитная буря. 12 марта она стала слабее. Однако уже сегодня, 13 марта, мощность магнитной бури внезапно выросла до пяти баллов. Ожидается, что 14-15 марта мощность бури опустится до 4-х баллов.

Украина под атакой мощной магнитной бури / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 6 вспышек класса С и В. Сообщается, что 13 марта могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 20%. Вероятность вспышек класса Х составляет 1%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 25 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Кроме того, магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых людей и пожилых, поэтому в этот день им следует быть осторожными", - говорится в сообщении.

Влияние магнитной бури на человека / Инфографика Главред

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

