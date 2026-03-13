От цен просто округляются глаза: любимый напиток украинцев уже на вес золота

Цены растут из-за задержек в цепочках поставок и высоких затрат производителей.

https://glavred.info/economics/ot-cen-prosto-okruglyayutsya-glaza-lyubimyy-napitok-ukraincev-uzhe-na-ves-zolota-10748711.html Ссылка скопирована

Что происходит с ценами на кофе / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

В мире стремительно растут цены на кофе

Стоимость напитка может снизиться только в начале 2027 года

В Украине кофе подорожал как минимум на 55 гривен

Несмотря на падение мировых цен на сырье, один из самых популярных напитков в мире — кофе — продолжает дорожать для потребителей. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в настоящее время розничные цены продолжают расти из-за задержек в цепочках поставок и высоких затрат производителей.

видео дня

"Кофейные компании закупили зерно несколько месяцев назад по значительно более высоким ценам, поэтому сейчас вынуждены работать с дорогими запасами", — говорится в сообщении.

Кроме того, снижение цен на рынке сырья может ощутиться для потребителей только в начале 2027 года.

Цены на кофе в Украине

Согласно данным Минфина, среднемесячные цены на кофе в магазинах в феврале 2026 года в Украине составляли 665,64 гривен за упаковку весом 210 г.

Однако в течение прошлого месяца наблюдались и скачки стоимости напитка до 685,80 гривен за упаковку. Кроме того, в январе средняя цена кофе составляла 610,20 гривен, что свидетельствует о подорожании как минимум на 55 гривен.

Почему растут цены на продукты / Инфографика: Главред

Цены на продукты — последние новости

Как сообщал Главред, осенью были хорошие урожаи овощей, что позволило сделать качественные запасы продуктов. Таким образом, динамика цен на базовые овощи сейчас является положительной для потребителей.

Также известно, что с приближением Пасхи спрос на яйца в Украине вырастет, и это вызовет рост цен. Подорожание произойдет за 10-14 дней до праздника.

Кроме того, в Украине фиксируется дефицит гречки, поэтому росту цен будет способствовать постепенное сокращение запасов этой крупы.

Читайте также:

Об источнике: Минфин Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред