На берег выбросило странное существо: оно было покрыто зеленой "шерстью"

На пляже в Техасе спасли одну из самых редких морских черепах в мире. Животное было покрыто водорослями и ракушками и находилось в тяжелом состоянии.

В США на берег выбросило необычное существо / Коллаж Главред, Фото: Fulf Center for Sea Turtle Research

На побережье Техаса (США) спасатели обнаружили одну из самых редких морских черепах в мире, выброшенную на берег и почти полностью покрытую морскими организмами. Животное находилось в тяжелом состоянии и нуждалось в срочной помощи.

Отдыхающие заметили странное существо, которое выглядело так, будто его панцирь покрыт зеленой "шерстью. Когда специалисты прибыли на место, выяснилось, что это взрослая самка морской черепахи Кемпа, одного из самых редких видов морских черепах на планете. Об этом пишет People.

Черепаха была покрыта ракушками и водорослями

Спасатели обнаружили, что животное едва двигалось и было сильно ослаблено. Панцирь и тело черепахи были покрыты организмами, которые прикрепляются к другим живым существам. Среди них были водоросли, ракушки и слой ила.

По словам специалистов, такие организмы быстро заселяют морских животных, которые перестают активно плавать. Когда черепаха замедляется из-за болезни или слабости, на ее теле начинает накапливаться все больше морских организмов. Это утяжеляет животное, заставляя его двигаться ещё медленнее и тратить больше энергии.

Редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения

Выяснилось, что спасенная черепаха относится к виду морских черепах Кемпа. Это самый маленький вид морских черепах в мире и официальный символ штата Техас. Эти животные чаще всего встречаются в водах Мексиканского залива.

Взрослые особи имеют характерную треугольную голову и слегка загнутый клюв. Самки выходят на берег, чтобы откладывать яйца, а половой зрелости достигают примерно к 13 годам. Продолжительность их жизни может превышать 30 лет.

Черепаха относится к виду морских черепах Кемпа / Фото: Fulf Center for Sea Turtle Research

Однако этот вид считается находящимся под критической угрозой исчезновения. Основными угрозами остаются загрязнение океана, рыболовные сети, лодки и разрушение естественной среды обитания. По оценкам специалистов, в мире осталось лишь около 22 тысяч взрослых особей.

Об издании People People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

