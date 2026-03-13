"Цены ползут вверх": неожиданный прогноз нового подорожания газа

Алексей Тесля
13 марта 2026, 17:39
Азия требует огромного количества газа и сейчас разгоняет цены, говорит Максим Гардус.
  • Азия требует огромного количества газа и сейчас разгоняет цены
  • Арабские страны и США стали основными поставщиками природного газа

Эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус заявил о том, что цены на газ раньше были прямо пропорциональны. Однако сейчас же это независимый биржевой товар, и у него своя собственная цена обращения.

"Например, сегодня мы видим интересную ситуацию: цена на Brent уменьшилась, а цена на газ не снизилась, именно потому, что они больше не взаимосвязаны. Там другая рыночная ситуация из-за того, что Катар не поставляет газ на мировой рынок, ресурсы переориентируются, Азия требует огромного количества газа и сейчас разгоняет цены. Это разгоняет цены и в Европе, поскольку после отказа от российского газа именно арабские страны и США стали основными поставщиками природного газа", - рассказал он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил о том, что в Соединенных Штатах в последние годы бурно развивается инфраструктура по сжижению газа.

"Строятся заводы по всему восточному побережью, а также в Техасе на берегу Мексиканского залива. Но то, что они строятся, еще не означает, что они уже построены. Поэтому сразу заменить такие объемы газа невозможно. Потому цены ползут вверх", - говорит он.

Вместе с тем собеседник указал на то, что трубопроводный газ и сжиженный газ – это не одно и то же.

"Трубопроводный газ нельзя просто взять и отправить в виде СПГ – его нужно сначала сжижать. В России основные мощности по сжижению газа находятся на севере, на Ямале и в других северных регионах. Долгосрочных контрактов там нет, потому что они находятся под санкциями. А те краткосрочные контракты, которые есть, уже нацелены на Азию", - уточнил он.

Гардус добавил, что специальные вместительные танкеры-газовозы уже идут по Северному Ледовитому океану в Китай.

"Трубопроводный газ, который идет, например, в Сербию, просто "засунуть в бочку" и отправить в Китай невозможно. Это просто невозможно технически, тогда как перенаправить в Китай СПГ, который сейчас идет некоторым европейским потребителям, можно", - резюмировал он.

Ранее сообщалось о том, что РФ "набивает карманы" на фоне войны в Иране. Эксперт назвал три ключевые выгоды для Кремля.

Напомним, эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар также говорил, что конфликт на Ближнем Востоке является ситуацией, о которой Россия мечтала на протяжении многих лет. Заработают ли на этом россияне много – это зависит от того, сколько это продлится.

Как сообщал Главред, Indian Oil Corp возобновила закупки российской нефти, приобретя пять партий для поставки в декабре от поставщиков, которые не под санкциями. Это произошло несмотря на давление США, после которого более крупные индийские НПЗ временно приостановили покупки российского топлива.

О персоне: Максим Гардус

Максим Гардус — украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран.

Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

