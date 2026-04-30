Как отбелить белые кроссовки: три домашних способа быстро вернуть белизну

Вы узнаете:
- Белые кроссовки быстро пачкаются и желтеют
- Мыло, сода и уксус помогают в очистке
- Сушить нужно естественным способом без тепла
Белая обувь быстро теряет привлекательный вид из-за серого налета, пыли и желтизны, что особенно заметно после активной носки. В результате любимые кроссовки из яркого элемента гардероба превращаются в вещь, требующую срочной чистки.
Главред решил разобраться, какие методы ухода за белыми кроссовками являются наиболее безопасными и эффективными с точки зрения экспертов по уходу за обувью.
Как отмечает издание Storinka, существуют простые домашние способы, которые позволяют эффективно вернуть обуви чистоту без обращения к профессиональной химчистке.
Мягкая чистка
Специалисты советуют начинать с самых мягких способов очистки. Оптимальным вариантом является использование теплой воды с добавлением мягкого моющего средства или обычного хозяйственного мыла.
В этом растворе смачивают губку или щетку с мягким ворсом и аккуратно очищают поверхность обуви, уделяя особое внимание загрязненным участкам. Такой подход позволяет удалить пыль и свежие пятна, не повреждая материал.
Метод против сложных загрязнений
В случае более сложных загрязнений или пожелтения эффективной может быть смесь пищевой соды и белого уксуса. Из этих ингредиентов готовят пасту в равных пропорциях, которую наносят на проблемные участки кроссовок примерно на 30 минут.
После этого остатки средства осторожно удаляют влажной салфеткой или губкой, а обувь тщательно промывают водой и оставляют высыхать естественным путем.
Когда применять более сильные средства
Если пятна остаются стойкими, допускается использование более интенсивных средств, в частности отбеливателя или перекиси водорода. Эксперты отмечают, что в таких случаях важно строго следовать инструкциям и не превышать рекомендуемую концентрацию, чтобы избежать повреждения материала.
После любого способа очистки обувь необходимо полностью высушить естественным путем, избегая прямых источников тепла, которые могут деформировать кроссовки.
Еще один способ, как отмыть белые кроссовки — смотрите в видео.
Об источнике: Storinka.com
Storinka - женский журнал, который пишет о шоу-бизнесе, моде, здоровье, детях и красоте, а также о доме и отношениях.
