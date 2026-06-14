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Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага

Дарья Пшеничник
14 июня 2026, 08:03
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Пострадавший завод "Азот" является одним из крупнейших химических предприятий России.
Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага
Атака дронов на РФ 14 июня / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Главное из новости:

  • Зафиксированы атаки дронов в трех регионах РФ
  • В результате удара возник пожар на химзаводе "Азот"
  • Также есть повреждения инфраструктуры

видео дня

В ночь на воскресенье, 14 июня, в нескольких регионах России раздались взрывы, после которых местные власти сообщили о последствиях атак беспилотников. Наиболее крупные инциденты зафиксированы в Тульской, Смоленской и Орловской областях, пишет NV.

Что произошло на химзаводе в Тульской области

В Новомосковске под удар попал химический завод "Азот", один из ключевых производителей минеральных удобрений, аммиака, азотной кислоты и метанола. После взрывов на предприятии вспыхнул пожар, который был виден из разных районов города.

Губернатор Тульской области подтвердил падение обломков дронов на территорию промышленного объекта, но название предприятия не уточнил. Местные жители сообщали о серии громких взрывов перед возгоранием.

Предприятие производит продукцию, которая используется не только в агросекторе, но и в качестве сырья для изготовления взрывчатых веществ и боеприпасов. Пожар на таком объекте может повлиять на работу связанных производственных цепочек.

Взрывы в Смоленской области

В ночь на 14 июня взрывы также фиксировались в Смоленской области. Предварительно под удар могла попасть железнодорожная инфраструктура в Вязьме. Официальных подробностей российские власти не обнародуют.

Пожар в Орле

В городе Орел сообщали о возгорании в многоэтажном доме. Причины пожара пока устанавливаются, информации о пострадавших нет.

Дроны ударили по ряду регионов РФ: горит один из крупнейших химзаводов врага
Скриншот из Telegram-канала Главред

Смотрите видео атаки на Тульскую и Смоленскую области и Орел этой ночью:

Как удары ВСУ влияют на ситуацию в РФ – мнение эксперта

Главред писал, что, по словам эксперта по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаила Гончара, нынешние проблемы на российском топливном рынке – это накопленный эффект и следствие системных действий Украины с начала 2026 года, динамика которых нарастает.

Если в январе-феврале было пять-шесть атак на НПЗ, то в мае – 16. Поэтому мы видим кризисные проявления, которые в первую очередь затрагивают оккупированные территории Украины, но уже начинают затрагивать и различные регионы России.

Удары вглубь России – последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 13 июня украинские беспилотники атаковали Темрюкский район Краснодарского края страны-агрессора России.

Местный губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. В результате есть погибший, предварительно, пострадали три человека.

До этого Силы обороны Украины в ночь на 12 июня в Республике Татарстан России нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК" в Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что Украина обратится к союзникам с просьбой предоставить дополнительные 20 миллиардов долларов для усиления военного преимущества над Россией и продолжения атак вглубь территорий врага.

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Об источнике: NV

NV — украинский печатный еженедельный общественно-политический журнал. Издание также имеет информационно-новостной сайт и онлайн-версию журнала, пишет Википедия.

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