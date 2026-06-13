США и Иран подпишут мирное соглашение: Трамп заявил об открытии Ормузского пролива

Трамп повідомив, що відразу після підписання мирової угоди Ормузька протока буде відкрита для всіх.

https://glavred.info/world/ormuzskiy-proliv-otkroyut-dlya-vseh-ssha-i-iran-podpishut-mirnoe-soglashenie-tramp-10772705.html Ссылка скопирована

Трамп объявил о подписании соглашения с Ираном и открытии Ормузского пролива / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Трампа:

14 июня США подпишут соглашение о прекращении войны

Сразу после этого Ормузский пролив откроют для всех

Новое соглашение предусматривает полный отказ Тегерана от разработки и закупки ядерного оружия

Трамп анонсировал подписание соглашения с Ираном и открытие Ормузского пролива уже завтра, 14 июня. Об этом американский лидер написал в TruthSocial.

"Соглашение планируется подписать завтра, и сразу после этого Ормузский пролив откроется для всех", — говорится в сообщении.

видео дня

Трамп анонсировал подписание соглашения с Ираном / Коллаж: Главред, фото: скриншот

По его словам, документ станет полной противоположностью ядерному соглашению времен Барака Обамы и должен полностью исключить возможность создания Ираном ядерного оружия. Он также заявил, что после подписания соглашения США получат доступ к сохранившимся материалам и объектам иранской ядерной программы, которые, по его словам, были повреждены в результате ударов стратегических бомбардировщиков B-2.

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Ираном и всем Ближним Востоком в далеком будущем. Надеемся, этот процесс пройдет быстро, легко и беспрепятственно. Если нет, у нас есть крайний вариант, который, надеемся, никогда больше не придется использовать", — добавил Трамп.

Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Война в Иране — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Иран выступил с инициативой открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, предложив перенести ядерные переговоры на более поздний срок. Об этом сообщал Axios со ссылкой на американского чиновника и информированные источники.

В то же время президент США Дональд Трамп остался недоволен этим предложением. По информации The New York Times, он дал понять своим советникам, что план, предложенный Тегераном, не соответствует его ожиданиям.

Кроме того, Соединенные Штаты сталкиваются с серьезным истощением запасов вооружения из-за войны с Ираном, которая продолжается с конца февраля и уже существенно сократила стратегические резервы. В частности, было использовано более 1100 крылатых ракет большой дальности, которые изначально предназначались для потенциального противостояния с Китаем.

Читайте также:

Об источнике: Truth Social Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред