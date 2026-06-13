Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США и Иран подпишут мирное соглашение: Трамп заявил об открытии Ормузского пролива

Инна Ковенько
13 июня 2026, 20:45обновлено 13 июня, 21:20
google news Подпишитесь
на нас в Google
Трамп повідомив, що відразу після підписання мирової угоди Ормузька протока буде відкрита для всіх.
Трамп объявил о подписании соглашения с Ираном и открытии Ормузского пролива
Трамп объявил о подписании соглашения с Ираном и открытии Ормузского пролива / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Трампа:

  • 14 июня США подпишут соглашение о прекращении войны
  • Сразу после этого Ормузский пролив откроют для всех
  • Новое соглашение предусматривает полный отказ Тегерана от разработки и закупки ядерного оружия

Трамп анонсировал подписание соглашения с Ираном и открытие Ормузского пролива уже завтра, 14 июня. Об этом американский лидер написал в TruthSocial.

"Соглашение планируется подписать завтра, и сразу после этого Ормузский пролив откроется для всех", — говорится в сообщении.

видео дня
США и Иран подпишут мирное соглашение: Трамп заявил об открытии Ормузского пролива
Трамп анонсировал подписание соглашения с Ираном / Коллаж: Главред, фото: скриншот

По его словам, документ станет полной противоположностью ядерному соглашению времен Барака Обамы и должен полностью исключить возможность создания Ираном ядерного оружия. Он также заявил, что после подписания соглашения США получат доступ к сохранившимся материалам и объектам иранской ядерной программы, которые, по его словам, были повреждены в результате ударов стратегических бомбардировщиков B-2.

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Ираном и всем Ближним Востоком в далеком будущем. Надеемся, этот процесс пройдет быстро, легко и беспрепятственно. Если нет, у нас есть крайний вариант, который, надеемся, никогда больше не придется использовать", — добавил Трамп.

Ормузский пролив
Ормузский пролив / Инфографика: Главред

Война в Иране — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Иран выступил с инициативой открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, предложив перенести ядерные переговоры на более поздний срок. Об этом сообщал Axios со ссылкой на американского чиновника и информированные источники.

В то же время президент США Дональд Трамп остался недоволен этим предложением. По информации The New York Times, он дал понять своим советникам, что план, предложенный Тегераном, не соответствует его ожиданиям.

Кроме того, Соединенные Штаты сталкиваются с серьезным истощением запасов вооружения из-за войны с Ираном, которая продолжается с конца февраля и уже существенно сократила стратегические резервы. В частности, было использовано более 1100 крылатых ракет большой дальности, которые изначально предназначались для потенциального противостояния с Китаем.

Читайте также:

Об источнике: Truth Social

Аlt-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости США Иран Дональд Трамп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Биолаборатории в Украине": Киев жестко ответил на заявления из США

"Биолаборатории в Украине": Киев жестко ответил на заявления из США

21:39Украина
США и Иран подпишут мирное соглашение: Трамп заявил об открытии Ормузского пролива

США и Иран подпишут мирное соглашение: Трамп заявил об открытии Ормузского пролива

20:45Мир
Важная встреча во Франции: детали о переговорах с участием Зеленского и Трампа

Важная встреча во Франции: детали о переговорах с участием Зеленского и Трампа

20:23Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тля и гусеница исчезнут без химии: чем обработать капусту в июне

Тля и гусеница исчезнут без химии: чем обработать капусту в июне

Китайский гороскоп на завтра, 14 июня: Змеям - авторитет, Драконам - начинания

Китайский гороскоп на завтра, 14 июня: Змеям - авторитет, Драконам - начинания

Мобилизация по-новому: кого теперь будут призывать в первую очередь и кто потеряет отсрочку

Мобилизация по-новому: кого теперь будут призывать в первую очередь и кто потеряет отсрочку

Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

Удар изнутри: в Госдуме резко раскритиковали Кремль и элиту РФ за войну

Удар изнутри: в Госдуме резко раскритиковали Кремль и элиту РФ за войну

Последние новости

21:39

"Биолаборатории в Украине": Киев жестко ответил на заявления из США

20:45

США и Иран подпишут мирное соглашение: Трамп заявил об открытии Ормузского пролива

20:23

Важная встреча во Франции: детали о переговорах с участием Зеленского и Трампа

19:56

Яичница получится в разы вкуснее: нужно заменить всего один ингредиент

19:24

Пыль исчезнет прямо на глазах: простой способ, который работает неделямиВидео

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
19:10

Почему Польша и Украина не могут поругаться по-настоящему — объяснение Кущамнение

19:04

Тренд на кухни без плитки покорил людей, которые ненавидят уборку

19:00

Войскам РФ поставили дедлайн по Запорожью — о чем идет речь

18:47

Как еще можно назвать Елену на украинском: забудьте о "Лене" и чужеродны кальках

Реклама
18:25

Лето в СССР было настоящим испытанием: как советские люди спасались от жары

18:14

Кошка кусается и царапается не просто так: появилось неожиданное объяснениеВидео

18:08

Взорван важный нефтетранспортный объект и пункты управления армии РФ – Генштаб

17:34

"Как прокаженный": изуродованного пластикой Киркорова уничтожают в РФ

17:29

Крупнейший титановый завод в Восточной Европе: ВСУ поразили "жирную" цель в Крыму

17:25

Начал видеть странное: турист семь дней выживал без воды и еды в море

17:17

Прогноз Минобороны: лето будет самым трудным для оккупантов РФ, особенно в КрымуВидео

17:03

Большинство делает неправильно: какую одежду нужно стирать только в горячей воде

16:54

Подкопаева решилась показать маленькую дочку-копию: как она изменилась

16:41

Не созданы для брака: мужчины каких знаков зодиака предпочитают одиночество

16:41

Мадьяр заявил о "историческом соглашении" с Украиной по Закарпатью — что известноВидео

Реклама
16:39

Новый прогноз курса доллара: сроки и вероятность резкого валютного скачка

16:20

Не "спички" и не "зажигалка": откуда взялось странное слово "спалахуйка"

16:12

Циклон Sabina принесет в Украину грозы и град: где погода сильно ухудшится

15:59

Чтобы выглядеть на миллион: топ-5 летних аксессуаров для стильных образовВидео

15:55

"Путешественника во времени" выдала модная вещь из будущего

15:50

Россия усилила ракеты Х-101: украинцев предупредили о серьезной угрозе

15:41

Ни украинское, ни российское: какое происхождение и скрытый смысл слова "хата"Видео

15:21

Не просто лакомство: что случится с котом, если дать ему сардиныВидео

15:00

У клубники скручиваются листья: инструкция, как победить земляничного клеща

14:49

Круче форшмака: рецепт шикарной закуски из сельди за 15 минут

14:47

Мужчина сделал нечто неожиданное, спасая свою собаку после аварииВидео

14:40

Что будет с курсом доллара в Украине: появился неожиданный прогноз

14:31

Выезд за границу за 17 тысяч долларов: на Тернопольщине выявили масштабную схемуФото

14:10

Короли хаоса и драмы: топ-5 самых опасных и конфликтных знаков зодиака

14:06

"Соскучилась": Димопулос впервые за год увиделась с сыном от Джеджулы

13:58

Мобилизация по-новому: кого теперь будут призывать в первую очередь и кто потеряет отсрочку

13:37

Силы обороны провели операцию в Покровске: уничтожена важная сеть противника

13:37

Мало кто задумывается: может ли зарядка телефона в авто "убить" аккумуляторВидео

13:32

Засыпают буквально за минуту: астрологи назвали главных сонь по гороскопу

13:28

Мужчина отпраздновал 100-летие и рассказал, что продлевает жизньВидео

Реклама
13:13

Жена Цекало появилась на инвалидной коляске: "Когда это закончится"

13:01

Поздравления с Днём отца — красивые картинки и трогательные слова

12:50

Шесть приёмов сделают комнату визуально в два раза больше: как покрасить стены

12:41

Курс доллара подтолкнет цены на топливо: когда бензин и дизель могут подорожать

12:29

Без света до 2 суток: эксперт предупредил о возвращении отключений на Полтавщине

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 14 июня: Змеям - авторитет, Драконам - начинания

12:06

Привыкли полагаться только на себя: три самых независимых знака зодиака

11:59

Схватка с морским чудищем на берегу едва не закончилась трагедиейВидео

11:39

Удар изнутри: в Госдуме резко раскритиковали Кремль и элиту РФ за войну

11:31

Силы обороны мощно атаковали новые мосты в Крым: у врага возникли проблемы

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять