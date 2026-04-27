Иран передал США новое предложение о прекращении войны — Axios

Президент США Дональд Трамп сегодня проведет совещание по Ирану.

Иран передал США новое предложение о прекращении войны

Иран предлагает открыть Ормузский пролив и прекратить войну, отложив ядерные переговоры на более поздний этап, пишет Axios, ссылаясь на заявления американского чиновника и двух источников, знакомых с ситуацией.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выдвинул план по обходу ядерного вопроса во время встреч в Исламабаде. Он дал понять посредникам из Пакистана, Египта, Турции и Катара, что внутри иранского руководства нет консенсуса относительно того, как реагировать на требования США (приостановка обогащения урана минимум на 10 лет и вывоз запасов из страны).

Белый дом объявил, что посланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретятся с Арагчи в Исламабаде, но затем встреча была отменена. Трамп заявил Axios, что позиция Ирана заставила его отменить эту поездку.

"Я не вижу смысла отправлять их в 18-часовой перелет в нынешней ситуации. Это слишком долго. Мы можем сделать это по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят. Мы не собираемся ехать просто так", – сказал Трамп.

Сегодня, 27 апреля, президент США Дональд Трамп проведет совещание по Ирану со своей командой по национальной безопасности и внешней политике, на котором обсудят тупик в переговорах и возможные дальнейшие шаги.

Как писал Главред, война в Иране может вызвать беспрецедентный рост мировых цен на нефть — в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке стоимость барреля Brent может подняться до 200 долларов. Такую оценку озвучил эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус.

"Самая высокая цифра из озвученных серьезными источниками сейчас — 215 долларов за баррель Brent. Такой прогноз озвучила The Wall Street Journal в случае многомесячной войны", — отметил он.

Как сообщал Главред, 17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для судоходства на период действия режима прекращения огня.

Издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп усиливает дипломатические усилия по прекращению войны с Ираном, и сигналом этого стало объявленное им временное перемирие между Израилем и Ливаном.

Трамп ранее также говорил, что конфликт в Иране фактически подходит к концу. По его словам, ситуация оказалась под контролем после переброски американских сил, что позволило предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Об источнике: Axios Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

