Денисенко показалась на отдыхе с дочкой бойфренда

Наталка Денисенко похвасталась отдыхом со своим возлюбленным и детьми.

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Наталка Денисенко и Юрий Савранский - свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Кратко:

Куда поехала пара

Как они провели время

Известная актриса Наталка Денисенко показалась на отдыхе с семьей своего возлюбленного Юрия Савранского.

При этом Денисенко поселилась в номере вместе со своим сыном, а Савранский снял номер вместе со своей дочерью. Пара поселилась с отеле с видом на горы.

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Судя по фото, пара не всегда проводила время вместе. Иногда каждый родитель проводил время со своим ребенком.

Наталка Денисенко показалась на отдыхе / Фото instagram.com/natalka_denisenko

К слову, на этот раз на отдых возлюбленный актрисы взял только дочь, хотя у него также есть сын.

Наталка Денисенко показалась на отдыхе / Фото instagram.com/natalka_denisenko

Отметим, что ранее Наталка Денисенко высказалась об ожидаемой фанатами помолвке и свадьбе с Юрием Савранским.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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