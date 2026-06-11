Денисенко показалась на отдыхе с дочкой бойфренда

Кратко:
- Куда поехала пара
- Как они провели время
Известная актриса Наталка Денисенко показалась на отдыхе с семьей своего возлюбленного Юрия Савранского.
При этом Денисенко поселилась в номере вместе со своим сыном, а Савранский снял номер вместе со своей дочерью. Пара поселилась с отеле с видом на горы.
Судя по фото, пара не всегда проводила время вместе. Иногда каждый родитель проводил время со своим ребенком.
К слову, на этот раз на отдых возлюбленный актрисы взял только дочь, хотя у него также есть сын.
Отметим, что ранее Наталка Денисенко высказалась об ожидаемой фанатами помолвке и свадьбе с Юрием Савранским.
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О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
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