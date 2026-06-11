Популярная украинская актриса Катерина Тышкевич беременна первенцем

Катерина Тышкевич и Валентин Томусяк скоро станут родителями.

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Тышкевич Катерина беременна первенцем / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Какой новостью поделились актеры

На каком сроке находится актриса

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая недавно напугала поклонников фотографиями из больницы, беременна от своего супруга Валентина Томусяка.

Об этом она сообщила в интервью Алине Доротюк.

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Украинская актриса долго не могла планировать материнство, так как занималась лечением хронических головных болей, которые мучили ее долгое время.

Катерина Тышкевич о беременности / Скриншот

Сейчас она находится на пятом месяце беременности (второй триместр).

"Мы беременны", - радостно сообщила пара актеров. "На самом деле, мы все это время даже не пробовали. Я не думала, что у нас так скоро выйдет. Мой врач согласовала. И в январе решили попробовать, а в феврале я уже забеременела", - делится своей радостью одна из самых красивых актрис Украины.

Пара также показала своей дом, который они купили вместе с Валентином.

Катерина Тышкевич и Валентин Томусяк показали свой дом / Скриншот

Катерина также поделилась, что на восьмой неделе у нее была угроза выкидыша, так как открылось кровотечение. "Это было очень страшно. Ночью я проснулась от кровотечения. Я даже не думала, что после такого кровотечения можно сохранить беременность", - делится актриса.

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Ранее Главред сообщал, что известная украинская актриса Екатерина Тышкевич напугала поклонников фотографиями из больницы.

Ранее также украинская известная актриса Екатерина Тышкевич, которая долгое время страдает из-за хронических головных болей, сообщила о том, что приняла важное решение.

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О персоне: Катерина Тышкевич Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения, телеведущая. Актриса начала сниматься в 2013 году в телесериалах, как правило, в эпизодических ролях, после чего карьера Тышкевич пошла вверх. Всего у Екатерины Тышкевич более 40 работ в ряде проектов, среди которых роли в таких сериалах, как "Бессмертник", "Депутатики", "Аметистовая серьга", "Селяви" и другие. Кроме этого, успех и популярность Екатерине Тышкевич принесли роли Екатерины/Марии Богдановой в "Ничто не случается дважды", где она сыграла двух героинь: мать и дочь, и роль акушера-гинеколога в сериале "Женский доктор". Как рассказывала актриса в интервью, для роли акушера-гинеколога в "Женском докторе" она консультировалась с мамой и у нее исчезла фобия держать на руках младенцев.

7 февраля 2019 года актриса вышла замуж за актера Валентина Томусяка, с которым познакомились на съемках сериала "Бессмертник".

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