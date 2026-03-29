"Сильно истощена": актриса Тышкевич внезапно слегла в больницу

Актриса столкнулась с проблемами со здоровьем.

Екатерина Тышкевич в больнице / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Тышкевич

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич напугала поклонников фотографиями из больницы. В своем Instagram знаменитость поделилась, что уже несколько дней находится в стационаре.

Недавно звезда вернулась из-за границы и, не отдохнув, решила снова приступить к работе. Из-за загруженного графика организм Тышкевич не выдержал, и актриса внезапно слегла.

Екатерина Тышкевич под капельницей / фото: instagram.com, Екатерина Тышкевич

"Я интуитивно чувствовала, что моему телу нужно просто три дня полежать, потому что я была сильно истощена. Это был сильный стресс и для психики, и для тела. Но я решила, что все могу: побежала скакать, репетировать, снимать интеграции и так далее. И потом загремела в больницу и уже на стационаре здесь третий день. Я не хочу комментировать, что произошло. Надеюсь, что самое страшное уже позади, и я в режиме восстановления", — успокоила поклонников Екатерина.

На фотографии можно увидеть, что знаменитость лежит в больничной палате, в ее руке заметен катетер. Несмотря на сильное истощение, актриса не теряет оптимизма и призывает поклонников следить за своим здоровьем.

Екатерина Тышкевич - диагноз / фото: instagram.com, Екатерина Тышкевич

"Слушайте свое тело и не насилуйте его", — написала Тышкевич.

О персоне: Катерина Тышкевич Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения, телеведущая. Актриса начала сниматься в 2013 году в телесериалах, как правило, в эпизодических ролях, после чего карьера Тышкевич пошла вверх. Всего у Екатерины Тышкевич более 40 работ в ряде проектов, среди которых роли в таких сериалах, как "Бессмертник", "Депутатики", "Аметистовая серьга", "Селяви" и другие. Кроме этого, успех и популярность Екатерине Тышкевич принесли роли Екатерины/Марии Богдановой в "Ничто не случается дважды", где она сыграла двух героинь: мать и дочь, и роль акушера-гинеколога в сериале "Женский доктор". Как рассказывала актриса в интервью, для роли акушера-гинеколога в "Женском докторе" она консультировалась с мамой и у нее исчезла фобия держать на руках младенцев.

7 февраля 2019 года актриса вышла замуж за актера Валентина Томусяка, с которым познакомились на съемках сериала "Бессмертник".

