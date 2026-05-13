Что означает режим 'L' на коробке автомат: сбивает с толку водителей

Буква "L" в автоматической коробке передач — большая редкость.

Что означает режим "L" на АКПП

Многие современные автомобили имеют автоматическую коробку передач. Обычно на ней изображены буквы P, R, N и D, но L может быть совершенно незнакомой и вызывать удивление.

Главред решил разобраться, что на самом деле означает буква "L" на коробке автомат.

Для чего нужна передача "L" на автомате

Эксперты SlashGear рассказывают, что на самом деле "L" означает низкую передачу. Она позволяет коробке передач использовать больше крутящего момента в нижней части передачи. На практике это часто означает ограничение трансмиссии на первой передаче.

Чем заменяют передачу "L" на автомате

В наше время передача "L" все еще используется в некоторых автомобилях, но часто ее могут заменять на "+/-", "S" или "M". Они позволяют вручную выбрать нужную передачу, а в спортивных автомобилях выбор передач осуществляется подрулевыми переключателями.

Когда нужно использовать передачу "L"

Использование передачи "L" может помочь при подъеме на холм или спуске с холма.

"Более низкая передача помогает автомобилю достичь и поддерживать достаточный крутящий момент для подъема на крутой холм. Кроме того, во время спуска она позволяет тормозить двигателем, уменьшая износ тормозов. Это также может обеспечить больший крутящий момент для буксировки", — говорят эксперты.

О ресурсе: SlashGear SlashGear — это популярный онлайн-ресурс, освещающий события в мире технологий и автомобильной индустрии. Основан в 2005 году как блог, посвященный мобильным технологиям. Впоследствии SlashGear быстро расширил тематику и превратился в площадку с широким охватом. В настоящее время издание входит в группу Static Media, и ежемесячно его читают более 5 миллионов человек.

