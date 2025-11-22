Угробит мотор и коробку за секунды: что не стоит делать водителям на механике

Водители считают, что педаль сцепления выдержит все, но это не так.

Что может уничтожить двигатель и коробку / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему ломается коробка передач

Что произойдет, если "бросать" сцепление

Большинство автомобилей в Украине оснащены механической коробкой передач. Но одна ошибка во время езды может сильно повредить двигатель или саму коробку.

Главред решил разобраться, что не стоит делать с механической коробкой передач.

Что может повредить коробку передач

Мастер в автосервисе Сергей Левченко в комментарии изданию Твоя машина рассказал, что резкое отпускание сцепления на высоких оборотах может перерасти в дорогостоящий ремонт авто.

По его словам, резкое движение педали создает пробуксовку, после которой авто прыгает вперед.

"Гонщики так стартуют на треке. Они имеют спецподготовку и машины, выдерживающие ударные нагрузки. Машина подвергается сильному стрессу в моторе и коробке. Достаточно нескольких резких запусков, чтобы получить дорогостоящий ремонт", - говорит он.

Как правильно отпускать сцепление

Механик советует перед стартом снизить обороты двигателя до 2 000-3 000. Только после этого следует плавно отпустить педаль.

"Многие водители считают, что педаль сцепления "все выдержит". Но она первой получает удар. Если добавить нагрузку на мотор и трансмиссию, авто быстро потеряет ресурс и потянет на ремонт, который превысит несколько тысяч гривен", - подчеркнул мастер.

Как продлить "жизнь" коробки передач

Левченко также дал несколько советов, которые помогут автомобилю служить дольше:

снижайте обороты перед стартом;

отпускайте педаль плавно;

избегайте "рваных" движений;

если появился стук или вибрация, езжайте в сервис сразу.

