Угробит мотор и коробку за секунды: что не стоит делать водителям на механике

Большинство автомобилей в Украине оснащены механической коробкой передач. Но одна ошибка во время езды может сильно повредить двигатель или саму коробку.
Главред решил разобраться, что не стоит делать с механической коробкой передач.
Что может повредить коробку передач
Мастер в автосервисе Сергей Левченко в комментарии изданию Твоя машина рассказал, что резкое отпускание сцепления на высоких оборотах может перерасти в дорогостоящий ремонт авто.
По его словам, резкое движение педали создает пробуксовку, после которой авто прыгает вперед.
"Гонщики так стартуют на треке. Они имеют спецподготовку и машины, выдерживающие ударные нагрузки. Машина подвергается сильному стрессу в моторе и коробке. Достаточно нескольких резких запусков, чтобы получить дорогостоящий ремонт", - говорит он.
Как правильно отпускать сцепление
Механик советует перед стартом снизить обороты двигателя до 2 000-3 000. Только после этого следует плавно отпустить педаль.
"Многие водители считают, что педаль сцепления "все выдержит". Но она первой получает удар. Если добавить нагрузку на мотор и трансмиссию, авто быстро потеряет ресурс и потянет на ремонт, который превысит несколько тысяч гривен", - подчеркнул мастер.
Как продлить "жизнь" коробки передач
Левченко также дал несколько советов, которые помогут автомобилю служить дольше:
- снижайте обороты перед стартом;
- отпускайте педаль плавно;
- избегайте "рваных" движений;
- если появился стук или вибрация, езжайте в сервис сразу.
