Стоит ли снижать давление в зимних шинах - эксперты назвали оптимальные значения

Руслана Заклинская
23 ноября 2025, 04:32
Нередко водители ошибочно считают, что зимой нужно постоянно снижать давление в шинах для лучшего сцепления.
Стоит ли снижать давление в зимних шинах - эксперты назвали оптимальные значения
Давление в шинах зимой / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • В каких ситуациях снижение давления в шинах может быть полезным
  • Как производители шин определяют оптимальное давление
  • Какие негативные последствия недостаточного давления в шинах

В определенных случаях уменьшение давления в шинах может помочь выбраться из снежного заноса или тронуться на очень скользкой дороге. Однако это не означает, что зимой нужно постоянно ездить на "недонакачанных" шинах.

На самом деле неправильное давление может создать больше проблем, чем решить. Главред узнал, что лучше делать.

Как производители шин определяют давление

Производители шин закладывают значительный запас прочности. Максимальное давление, указанное на боковине шины, может быть почти вдвое выше рекомендованного автопроизводителем, пишет MMR.

Полностью накачанная шина менее подвержена деформациям и повреждениям, но для ежедневной эксплуатации важен баланс между комфортом, управляемостью и сопротивлением. Оптимальные значения давления всегда указаны на наклейке автомобиля, обычно на двери, стойке или лючке бензобака.

Когда снижение давления может быть полезным

Кратковременное снижение давления иногда помогает на глубоком снегу. Шина немного расширяет контактное пятно, что улучшает сцепление с дорогой. Но даже небольшой недостаток давления имеет негативные последствия:

  • ухудшается управляемость на поворотах;
  • увеличивается риск аквапланирования;
  • возможно проворачивание шины на ободе;
  • повышается сопротивление и перегрев резины.
Как правильно хранить автомобильные шины
Как правильно хранить автомобильные шины / Инфографика: Главред

Какие риски постоянной езды на пониженном давлении

Постоянное передвижение на недостаточно накачанных шинах ускоряет их износ в два раза и увеличивает расход топлива. В тяжелых случаях недостаточное давление в шинах может привести к разрыву шины во время движения, особенно если давление установлено для пустого автомобиля, но машина загружена и движется на высокой скорости.

Зимние шины не должны иметь более низкое давление, чем летние, если это не кратковременный маневр для выхода из сложной ситуации. В обычных условиях необходимо придерживаться рекомендаций автопроизводителя - это гарантирует безопасность, экономичность и долговечность шин.

Об источнике: Motor Media Review

Motor Media Review - украиноязычный автомобильный портал, который предлагает широкий спектр материалов на автомобильную тематику. Редакция портала состоит из людей, которые действительно увлечены автомобильной сферой и имеют глубокие знания в этой области. Они умеют подавать сложную техническую информацию в простой и понятной форме.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    15:33

    Дело "Мидас": стало известно, было ли давление на ГБР

    15:16

    Как не накупить лишнего: семь ошибок, которых следует избегать при покупке новогодних украшений

    15:03

    Кейт Миддлтон раскрыла причину своего преображения в блондинку

    14:46

    Украинцы могут потерять до 50% пенсии: названа причина уменьшения выплат

    14:34

    Из лент, мандаринов и конфет: как сделать уникальную гирлянду на Новый годВидео

    14:30

    Гололедица, снег и +17°C: Украину ждут настоящие климатические качели

    14:26

    Первый опыт: Могилевская показалась вместе с младшей дочерью в поезде

    14:22

    Украина объявила в розыск Миндича и Цукермана

    13:54

    Гости будут просить рецепт: быстрая закуска на Новый год за 7 минут

    13:31

    Берут все в свои руки: пять знаков Зодиака, которые доминируют в отношениях

