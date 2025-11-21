Аккумулятор садится 'на ровном месте' - что 'высасывает' заряд даже выключенного авто

Даже исправная батарея может быстро разрядиться, если автомобиль долго стоит без движения, особенно зимой.

Нередко водители сталкиваются с ситуацией, когда автомобиль, простояв несколько дней, отказывается заводиться из-за разряженного аккумулятора. На самом деле даже полностью исправная батарея не является "вечной".

Автомеханик объяснил, что даже когда машина выключена, она продолжает потреблять энергию. По его словам, работают охранные системы, сохраняется память мультимедийных устройств, активные блоки управления и все это создает постоянную, хоть и небольшую, утечку тока.

Нормальная утечка составляет 5-40 мА. При таких условиях батарея может выдержать до двух месяцев стоянки летом. Но зимой ситуация ухудшается - холод снижает емкость АКБ, и время автономного хранения сокращается до нескольких недель.

Почему полная зарядка и разрядка "в ноль" электрокара вредна

Многие владельцы электромобилей заряжают батареи так же, как мобильные телефоны: до 100% и разряжают до критического нуля. Автомеханики предупреждают, что такая практика может сократить ресурс аккумулятора вдвое.

Для большинства литий-ионных батарей оптимальный диапазон заряда составляет 20-80%. Постоянная зарядка до 100% повышает напряжение и вызывает перегрев элементов, ускоряя их старение и уменьшая запас хода.

Кроме этого, разрядка "в ноль" разрушает катод и приводит к осаждению лития на аноде, что необратимо снижает способность батареи удерживать заряд. Эксперты советуют подключать электромобиль к зарядке, когда уровень батареи падает до 20%, а верхний предел устанавливать на 80%.

Как частичный заряд продлевает жизнь батареи

Исследования американского сервиса Recurrent показывают, что аккумуляторы, которые заряжают частично, теряют менее 1% емкости в год. Это значительно продлевает их ресурс и стабильность работы электромобиля.

Что "убивает" аккумулятор быстрее всего

Кроме естественной утечки тока, как пишет UA.Motors, существуют факторы, которые значительно ускоряют разрядку батареи.

Короткие поездки . Генератор не успевает компенсировать энергию, потраченную на запуск двигателя и питание систем. Как следствие, аккумулятор постоянно недозаряжен. Включенные габариты . Включенные габаритные огни создают значительную нагрузку - при потреблении 2,5-3 А не получится запустить уже через сутки. Неисправности в электрике . Окисленные контакты, некорректно установленная магнитола, которая "не засыпает", или другие проблемы с проводкой также ускоряют разрядку.

Автомеханик подчеркнул, что большинство аккумуляторов служат около пяти лет. Далее, по его словам, скорость потери заряда возрастает, особенно во время длительного простоя.

Как избежать проблем с аккумулятором зимой

Чтобы не оказаться в ситуации, когда машина не заводится в самый неподходящий момент, эксперт советует регулярно измерять ток утечки на СТО и дозаряжать аккумулятор от стационарного устройства, если авто часто стоит или используется для коротких поездок. Также следует контролировать техническое состояние электросистемы и не забывать выключать габариты.

"Контроль за состоянием аккумулятора значительно снижает риск отказа запуска после длительного стояния", - подытожил эксперт.

