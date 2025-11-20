Укр
Ошибается не один водитель: что ни в коем случае нельзя подключать к прикуривателю

Даяна Швец
20 ноября 2025, 11:33
Эксперты назвали ТОП-5 запретов для "прикуривателя", чтобы не сжечь порт и не посадить аккумулятор.
Эксперты объяснили, что нельзя подключать к прикуривателю в машине / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • Главные правила безопасности пользования 12-вольтовым гнездом
  • Пять вещей, которые опасно вставлять в "прикуриватель"

Разъем, который большинство водителей до сих пор называют "прикуривателем", уже давно не используется по прямому назначению. Теперь это универсальная 12-вольтовая розетка, питающая различные гаджеты и автомобильные аксессуары. Однако, как отмечают эксперты Slashgear, существуют вещи, которые лучше никогда не подключать к этому порту.

Сам нагреватель-прикуриватель

В современных авто встречаются два типа разъемов: обычные 12-вольтовые гнезда для аксессуаров и полноценные разъемы для старых нагревателей. Они отличаются как стандартами, так и размером.

Порт для аксессуаров является более узким и не приспособлен для нагрева металлической спирали. Если силой пытаться вставить туда старый нагреватель, он может заклинить или перегреться внутри разъема, что представляет опасность.

Инвертор, не соответствующий требованиям

Для питания приборов, которые работают от переменного тока или требуют повышенной мощности, используют инверторы. Но каждая модель имеет свои ограничения: одни подключаются только к 12-вольтовому порту, другие же, исключительно непосредственно к аккумулятору.

Если подключить к прикуривателю слишком мощный инвертор, он может взять избыточный ток и вызвать перегрев. Поэтому перед использованием следует знать, сколько энергии потребляет устройство и выдержит ли это электросистема автомобиля.

Устройства, оставленные включенными на ночь

Часть авторозеток выключается вместе с двигателем, а некоторые остаются активными постоянно. Если в таком порту оставить на ночь видеорегистратор, хаб или другое "прожорливое" устройство, вполне возможно полностью посадить аккумулятор к утру.

Дешевые зарядные устройства

Недорогие автомобильные зарядки - это всегда риск. Они могут подавать нестабильное напряжение, нагреваться и вредить батарее смартфона.

Еще хуже, когда такой адаптер потребляет больше тока, чем разрешено для разъема, это может привести к его перегреву и даже повреждению.

Любые посторонние объекты

Разъем прикуривателя имеет прямой доступ к питанию автомобиля. Если туда что-то случайно попало, доставать это нужно исключительно неметаллическими предметами или очень осторожно пинцетом, не касаясь контактов, чтобы избежать короткого замыкания.

Также ранее механик назвал невидимых "пожирателей" энергии. Часто бывает так, что машина стоит, а батарея садится.

Об источнике: SlashGear

SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

