В Украине выявили рекордсменов со скрученным пробегом: какие авто лучше не брать

Вкратце:
- Мошенничество с одометром является "болезнью" как старых, так и новых авто
- Наиболее рисковый для скручивания год является 2002 год выпуска
Проблема манипуляций с показателями пробега остается актуальной не только для старых авто, но и для достаточно новых моделей. Об этом УНИАН сообщили представители сервиса carVertical, который специализируется на проверке истории подержанных автомобилей.
По их данным, наибольшая доля машин с подкрученными одометрами приходится на модельный ряд 2002 года. Почти каждый пятый автомобиль этого года, который проверяли специалисты, имел сфальсифицированный пробег - 18,5%. Чем моложе автомобиль, тем реже фиксировали вмешательства.
Например, среди авто 2021 года случаи скручивания составляли лишь 2%. У транспортных средств 2022 года этот показатель был 3%, а для машин 2023 года примерно 2,7%.
Специалисты также подсчитали масштаб "отмотки": на авто 2000 года среднее занижение пробега составляло более 110 тысяч км. Для машин 2010 года оно близко к 100,5 тыс. км.
В моделях 2020 года среднее значение снижается до 90 тыс. км, а самые новые автомобили 2023 года имеют в среднем всего около 19,9 тыс. км "скрученного" пробега.
Еще один аспект, который исследовали в carVertical, - повреждения. Они выяснили, что среди автомобилей 2011-2017 годов от 53% до 60% имеют задокументированные ДТП или другие виды повреждений.
Для машин 2021 года этот показатель уменьшается до 40,7%. Зато в 2023 году доля авто с историей повреждений выросла до рекордных 68,6%.
В компании отмечают: "Доказательство того, что ни один автомобиль не застрахован от повреждений".
Одновременно с возрастом авто существенно меняется и средняя стоимость ремонта. Для машин 2000 года она составляет примерно 102,5 тыс. гривен. Автомобили 2020 года уже требуют около 249 тыс. грн. Дороже всего обходятся повреждения новых моделей: у авто 2023 года средняя сумма ремонта достигает почти 850 тыс. грн.
Все выводы были сделаны на основе отчетов об истории машин, которые украинские покупатели заказывали в течение прошлого года. В выборку включили авто, выпущенные в период с 2000 по 2023 год. Данные о моделях со скрученным пробегом и повреждениями систематизировали, сравнили и перевели в проценты.
Эксперты отмечают: лучший способ избежать покупки авто с фальсифицированным одометром - обязательно проверять машину через официальные сервисы или сертифицированные базы данных.
"Мошенники часто выбирают объектом своих махинаций новые автомобили с большим пробегом, ведь скручивание их одометров позволяет заработать больше. Данные это подтверждают: скручивание пробега в более новых автомобилях часто бывает больше, чем в старых", - рассказывает эксперт авторынка Матас Бузелис.
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
