Жест вежливости может обойтись дорого: когда запрещено включать 'аварийку'

Законодательство четко определяет случаи обязательного использования аварийной сигнализации.

https://glavred.info/auto/zhest-vezhlivosti-mozhet-oboytis-dorogo-kogda-zapreshcheno-vklyuchat-avariyku-10715633.html Ссылка скопирована

Когда можно и нельзя включать аварийку / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Когда закон разрешает включить аварийку

Можно ли использовать аварийку для "благодарности" или "приветствия"

Какие штрафы предусмотрены за неправильное использование аварийки

Водители нередко включают аварийку как способ поблагодарить или поздравить другого участника движения. Однако правила дорожного движения четко определяют, что аварийная сигнализация предназначена исключительно для предупреждения об опасных ситуациях. Использование ее "для вежливости" является нарушением и может обернуться штрафом.

Главред узнал, в каких случаях включается "аварийка".

видео дня

Когда нужно включить аварийку

Аварийная сигнализация предназначена для предупреждения других участников движения о потенциально опасной ситуации. Водитель должен включить ее только в конкретных случаях, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 9.9 ПДД аварийку нужно включать в случае:

дорожно-транспортного происшествия,

вынужденной остановки,

требования полицейского,

ситуации, когда водителя ослепляют фары другого автомобиля,

технической неисправности транспортного средства,

буксировки другого авто,

посадки или высадки детей с пометкой "Дети",

движения в колонне транспортных средств во время остановки на дороге.

Можно ли включать аварийку для "благодарности" или "приветствия"

В то же время правила категорически запрещают включение аварийки без связи с безопасностью. Использование аварийной сигнализации запрещено при парковке в запрещенных местах, при поиске парковочного места, во время движения без серьезной причины, и если сигнализация создает препятствия или вводит в заблуждение других водителей.

Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Главред - инфографика

Какие последствия неправильного использования аварийки

За неправильное использование аварийной сигнализации предусмотрены штрафы. Если нарушение не создало опасности, штраф составляет 510 гривен. Если действия водителя угрожают безопасности движения - 1 445 гривен.

В случае серьезного нарушения водителя могут лишить водительского удостоверения на срок от 6 до 12 месяцев. Полиция иногда может не штрафовать, если ситуация была безопасной, но полностью полагаться на снисходительность правоохранителей не стоит.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Правила дорожного движения (ПДД) Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред