Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Легко проедут 400 000 километров: ТОП-10 надежных и долговечных марок авто

Мария Николишин
13 ноября 2025, 15:15
60
Эти марки автомобилей будут хорошо ездить даже без ремонта.
Легко проедут 400 000 километров: ТОП-10 надежных и долговечных марок авто
Надежные марки автомобилей / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие марки авто могут проехать 400 000 километров
  • В чем заключается их надежность

Покупка автомобиля является важным решением. Хотя личный вкус и стиль, безусловно, влияют на выбор, надежность часто является решающим фактором. Все потому, что все водители хотят автомобиль, который прослужит долго.

Главред решил разобраться, какие марки авто считаются надежными.

видео дня

Какие марки авто являются долговечными

Motor1 рассказывает, что аналитики iSeeCars проверили более 402 миллионов машин и обнаружили бренды, которые "живут" невероятно долго.

Отмечается, что эти автомобили будут хорошо ездить без ремонта даже после 400 000 километров пробега.

Рейтинг надежных марок авто:

Десятое место - Ram Trucks

Что помогает Ram попасть в десятку лучших, так это их давнее партнерство с дизельными двигателями Cummins - сотрудничество, которое определило их репутацию надежности. Независимо от модели, эти автомобили созданы для длительного использования.

Девятое место - Mazda

Это японский бренд, который предан качеству. Эти автомобили хорошо собраны и надежны, что делает их срок службы очень долгим.

Восьмое место - Cadillac

Флагманская модель бренда - и его бестселлер - Escalade играет важную роль в повышении рейтинга надежности Cadillac.

Седьмое место - Chevrolet

Chevrolet не уступает Cadillac по надежности, но занимает немного выше место благодаря большему общему объему продаж. Это свидетельствует о том, что автомобили изготавливаются по высоким стандартам.

Шестое место - Tesla

Эти автомобили держатся на удивление хорошо. Это в значительной степени связано с простотой электромобилей по сравнению с традиционными автомобилями на бензиновом двигателе, а также с тем фактом, что каждая модель имеет значительное количество общих аппаратных и программных компонентов.

Пятое место - GMC

Сосредоточение GMC на грузовиках и внедорожниках помогло ему стать самым надежным автопроизводителем за пределами Японии. Большинство моделей базируются на платформах Chevrolet или Cadillac, что позволяет широко использовать общие детали.

Четвертое место - Acura

Хотя Acura является филиалом Honda, бренд в первую очередь ориентирован на североамериканский рынок, позиционируя себя как конкурента Lexus. Как и GMC, его модели редко являются полностью оригинальными, часто базируются на основных автомобилях Honda, продаваемых в больших объемах. Однако, с точки зрения надежности, такой подход работает в его пользу.

Третье место - Honda

Надежность - это визитная карточка Honda, а линейка моделей, постоянно находящихся в отличном положении, остается актуальной и по сей день.

Второе место - Lexus

Lexus широко считается премиальным брендом. Он впервые закрепил свою репутацию надежности с выпуском LS400 в 1989 году и с тех пор поддерживает ее. Его сильная сосредоточенность на инженерии и технологиях является ключевой причиной, почему автомобили являются надежными.

Первое место - Toyota

Прямой подход Toyota к производству и оснащению является одной из главных причин, почему она занимает первое место. Ее автомобили могут быть не такими увлекательными в управлении, как автомобили Mazda или Honda, но они предлагают непревзойденную надежность.

Читайте также:

Об источнике: Motor1

Motor1 - интернет-ресурс, который предоставляет лучшие обзоры автомобилей и советы по покупке. Авторы освещают все аспекты автомобильной промышленности, от срочных новостей до расследований, сочетая это с увлекательными видео и социальным контентом, говорится на сайте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Возможно ли расширение мобилизации в Украине - ответ Зеленского

Возможно ли расширение мобилизации в Украине - ответ Зеленского

16:43Украина
Один из украинских городов хотят захватить во второй раз: в ВСУ рассказали о планах россиян

Один из украинских городов хотят захватить во второй раз: в ВСУ рассказали о планах россиян

16:25Война
"Трусит" уже неделю": страна под атакой сверхмощной магнитной бури

"Трусит" уже неделю": страна под атакой сверхмощной магнитной бури

16:16Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

Одна из областей уже пять дней отключена от энергосистемы Украины - что известно

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

ВСУ отступают: РФ начала наступление на новом направлении, есть ли угроза обвала фронта

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

Фальшивые традиции: что на самом деле стоит за популярными украинскими символами

Фальшивые традиции: что на самом деле стоит за популярными украинскими символами

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Последние новости

16:43

Возможно ли расширение мобилизации в Украине - ответ Зеленского

16:38

Атака РФ по Харьковской области: в больнице умер 16-летний парень

16:33

Липких следов не останется: как за 5 секунд отклеить этикетку от банки

16:25

Один из украинских городов хотят захватить во второй раз: в ВСУ рассказали о планах россиян

16:24

Батареи станут горячее: гениальный фокус превратит радиаторы в "печку"Видео

Цены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового годаЦены на хлеб, мясо и овощи: Пендзин – о том, на сколько подорожают продукты до нового года
16:19

В центре Киева нашли одно из древнейших изображений дьявола - как он выгляделВидео

16:16

"Трусит" уже неделю": страна под атакой сверхмощной магнитной бури

16:08

Какой будет пенсия, если нет стажа: назван размер выплат

16:02

Обратное направление 2: стало известно, будет ли второй сезон

Реклама
15:49

СБС поразили базу дорогостоящих российских "птичек" в Крыму - подробности

15:46

Коррупционный скандал в энергетике: появились подробности разговора Зеленского с Мерцем

15:33

Путин изменил планы по Покровску и отдал новый приказ - что известно

15:27

Лукашенко может предать Путина: появился неожиданный прогнозВидео

15:24

Почему нельзя убирать в этот день: строгие приметы в праздник 14 ноября

15:15

Легко проедут 400 000 километров: ТОП-10 надежных и долговечных марок авто

15:13

Группа Без Обмежень попала в ДТП - пиарщица раскрыла детали аварииВидео

14:53

Полноценный десерт из двух пачек печенья: рецепт вкуснейшего торта за 15 минут

14:48

Гора жареных пирожков, как у бабушки: очень простой рецепт теста на воде

14:47

Женщина показала, как легко заточить тёрку: проще уже некудаВидео

14:43

Песков заявил, что Россия будет продолжать войну и обвинил в этом Украину

Реклама
14:29

Взорвалось зарядное устройство: в Киевской области пострадала семья с двумя детьми

14:25

"Замешан в коррупции": в МИД жестко ответили на истерику Орбана насчет Украины

14:18

"Деньги должны идти на передовую": ЕС впервые прокомментировал скандал в Украине

13:54

Ценовой удар на носу: украинцев предупредили о подорожании популярного продукта

13:43

Массированный удар по объектам РФ: в Генштабе показали работу украинского оружияВидео

13:36

Цивинский: "Контрабанда - это не только проблема Украины, но и угроза для ЕС"

13:32

Перед Днем Достоинства у Порошенко взялись оправдывать его пророссийское прошлое – эксперт

13:24

"Не могу стоять рядом": Могилевская высказала Кароль мнение о ней прямо в глаза

13:23

Безэмоциональны и осуждают других: 5 мифов о Скорпионах

13:21

Попытки прорыва границы не стихают: какой город россияне хотят взять "в клешни"

13:08

Перед Новым годом цены "ударят" по кошельку: что подорожает больше всего

13:02

Слово "принимать" ошибочно употребляют чуть ли не каждый день - как правильноВидео

13:01

Неудачный хайп: ВСУ разгромили оккупантов, которые показательно зашли в Покровск

13:00

Зеленский оценил дело "Мидас" о коррупции и высказался насчет бывших партнеров

12:57

"Время на стороне россиян": Залужный предупредил, к чему готовится РФ

12:38

На Украину надвигаются похолодание и мокрый снег: названа дата смены погоды

12:29

Сложно, но возможно: названа целесообразность ударов по Кремлю и Крымскому мостуВидео

12:25

Путинист Киркоров срочно вывез дочь из РФ - где она сейчас

12:23

Пропавшая в Бермудском треугольнике девушка вышла на связь: что с ней случилось

12:01

"У нас растут потери": обозреватель оценил угрозу на ключевом направлении фронта

Реклама
11:56

Россия ударила по Николаеву: есть раненые в тяжелом состоянии

11:55

Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты

11:27

Цена упала до 4 гривен: стоимость базового продукта летит в пропасть

11:23

Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана

11:13

"У меня есть доказательства": жена Андрея Билоуса дала первый комментарий о муже

11:12

Цены на ключевой продукт перед праздниками подскочат: что подорожает на 5-7%

11:01

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

10:59

Россия не остановится: Зеленский заявил о большой войне в 2029 или 2030 году

10:48

Конец особого статуса: Германия сокращает выплаты украинским беженцам

10:33

Китайский гороскоп на завтра 14 ноября: Лошадям - срывы, Свиньям - обида

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять