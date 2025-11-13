Легко проедут 400 000 километров: ТОП-10 надежных и долговечных марок авто

Эти марки автомобилей будут хорошо ездить даже без ремонта.

Покупка автомобиля является важным решением. Хотя личный вкус и стиль, безусловно, влияют на выбор, надежность часто является решающим фактором. Все потому, что все водители хотят автомобиль, который прослужит долго.

Главред решил разобраться, какие марки авто считаются надежными.

Какие марки авто являются долговечными

Motor1 рассказывает, что аналитики iSeeCars проверили более 402 миллионов машин и обнаружили бренды, которые "живут" невероятно долго.

Отмечается, что эти автомобили будут хорошо ездить без ремонта даже после 400 000 километров пробега.

Рейтинг надежных марок авто:

Десятое место - Ram Trucks

Что помогает Ram попасть в десятку лучших, так это их давнее партнерство с дизельными двигателями Cummins - сотрудничество, которое определило их репутацию надежности. Независимо от модели, эти автомобили созданы для длительного использования.

Девятое место - Mazda

Это японский бренд, который предан качеству. Эти автомобили хорошо собраны и надежны, что делает их срок службы очень долгим.

Восьмое место - Cadillac

Флагманская модель бренда - и его бестселлер - Escalade играет важную роль в повышении рейтинга надежности Cadillac.

Седьмое место - Chevrolet

Chevrolet не уступает Cadillac по надежности, но занимает немного выше место благодаря большему общему объему продаж. Это свидетельствует о том, что автомобили изготавливаются по высоким стандартам.

Шестое место - Tesla

Эти автомобили держатся на удивление хорошо. Это в значительной степени связано с простотой электромобилей по сравнению с традиционными автомобилями на бензиновом двигателе, а также с тем фактом, что каждая модель имеет значительное количество общих аппаратных и программных компонентов.

Пятое место - GMC

Сосредоточение GMC на грузовиках и внедорожниках помогло ему стать самым надежным автопроизводителем за пределами Японии. Большинство моделей базируются на платформах Chevrolet или Cadillac, что позволяет широко использовать общие детали.

Четвертое место - Acura

Хотя Acura является филиалом Honda, бренд в первую очередь ориентирован на североамериканский рынок, позиционируя себя как конкурента Lexus. Как и GMC, его модели редко являются полностью оригинальными, часто базируются на основных автомобилях Honda, продаваемых в больших объемах. Однако, с точки зрения надежности, такой подход работает в его пользу.

Третье место - Honda

Надежность - это визитная карточка Honda, а линейка моделей, постоянно находящихся в отличном положении, остается актуальной и по сей день.

Второе место - Lexus

Lexus широко считается премиальным брендом. Он впервые закрепил свою репутацию надежности с выпуском LS400 в 1989 году и с тех пор поддерживает ее. Его сильная сосредоточенность на инженерии и технологиях является ключевой причиной, почему автомобили являются надежными.

Первое место - Toyota

Прямой подход Toyota к производству и оснащению является одной из главных причин, почему она занимает первое место. Ее автомобили могут быть не такими увлекательными в управлении, как автомобили Mazda или Honda, но они предлагают непревзойденную надежность.

