ТОП-10 самых дешевых новых авто в Украине: кто лидирует в 2025 году

Украинский рынок новых автомобилей подорожал: в 2025 году самая дешевая модель стоит $14 700. Кто возглавил рейтинг бюджетных авто - Chery, Citroën или Fiat?

https://glavred.info/life/top-10-samyh-deshevyh-novyh-avto-v-ukraine-kto-lidiruet-v-2025-godu-10713653.html Ссылка скопирована

Самые дешевые авто из салона / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие новые автомобили являются самыми доступными в Украине

На что обращают внимание при выборе автомобиля

Украинский рынок новых автомобилей достиг нового ценового минимума: по состоянию на 2025 год ни один новый автомобиль, доступный в салонах, не стоит меньше $14 000. Это существенный рост по сравнению с 2016 годом, когда самые дешевые модели продавались примерно за $5500. Обзор самых бюджетных авто 2025 года показывает, что покупатели вынуждены выбирать между проверенным европейским качеством и агрессивной ценовой политикой китайских брендов, которые постепенно занимают весь бюджетный сегмент. Главред расскажет более подробно.

Рейтинг самых доступных авто в Украине

Как рассказывают на YouTube-канале "Андрей AmatOr", рейтинг составлен на основе актуальных предложений дилеров по состоянию на январь 2025 года. Бюджетный сегмент сейчас представлен преимущественно компактными хэтчбеками и кроссоверами, ориентированными на экономичность и городское использование.

видео дня

1. Chery Tiggo 2 Pro - $14 700

Самый доступный новый автомобиль в Украине в 2025 году - Chery Tiggo 2 Pro. Компактный китайский кроссовер оснащен 1,5-литровым двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Он привлекает покупателей ярким дизайном, просторным салоном и неплохим базовым оснащением, хотя имеет типичные для китайских авто риски с качеством материалов и электроники.

2. Citroën C3 - $15 400

Городской хэтчбек Citroën C3 с турбомотором 1.2 л отличается комфортной подвеской и стильным дизайном. В то же время покупатели могут жаловаться на тесный задний ряд сидений и относительно высокую стоимость обслуживания.

3. Fiat Panda - $15 500

Fiat Panda - еще один городской хэтчбек, который получил гибридную силовую установку: литровый двигатель на 70 л.с. Это обеспечивает превосходную экономичность и делает Panda привлекательным предложением для тех, кто ищет доступный, но современный автомобиль.

Видео о списке самых дешевых автомобилей из салона можно посмотреть здесь:

Бюджет до $17 000: практичные седаны и компактные хэтчбеки

В ценовом диапазоне от $16 000 до $17 000 покупатели могут выбирать среди таких моделей:

Citroën C-Elysée ($15 700) - надежный, просторный седан, который часто выбирают для служб такси из-за комфортной подвески и невысокой стоимости обслуживания.

Fiat Fiorino Combi ($15 750) - практичный минивэн для бизнеса или семьи, хотя дизайн уже несколько устарел, а комплектация - базовая.

Chery Tiggo 4 Pro ($16 400) - современный китайский кроссовер с высоким клиренсом и хорошим оснащением.

Hyundai i10 ($17 000) - компактный, надежный и качественный хэтчбек от корейского производителя.

Более дорогие модели в бюджетном сегменте

Среди самых дорогих в ТОП-10 - Fiat 500 ($17 350) с культовым дизайном и Changan CS35 Plus ($18 600) - стильный китайский кроссовер с современными технологиями. Замыкает десятку SEAT Ibiza ($18 700) - динамичный европейский хэтчбек с качественной сборкой.

Рейтинг 2025 года демонстрирует две главные тенденции:

Рост "входного билета" в сегмент новых авто. Усиление позиций китайских производителей, которые фактически остаются единственным путем приобрести новый автомобиль по самой низкой цене.

Покупателям приходится выбирать между минимальным оснащением европейских моделей и технологичными, но все еще непредсказуемыми китайскими новинками.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Андрей AmatOr" YouTube-канал "Андрей AmatOr" - познавательный проект, рассказывающий об истории, науке, космосе, технологиях и интересных фактах. Автор создает видео в формате обзоров, подборок и коротких советов. На канале есть рубрики об Украине, изобретениях, персонах, армии и здоровье. Контент ориентирован на широкую аудиторию, которая интересуется новым и полезным знанием.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред