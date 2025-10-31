Подержанный автомобиль, которому нет равных: эксперты назвали лучшую модель на рынке

В этом электрокроссовере достаточно места для всей семьи и большой запас хода.

Эксперты назвали лучший подержанный автомобиль / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Skoda Enyaq признан лучшим подержанным авто 2025 года по версии What Car?

Этот кроссовер является идеальным выбором для семейных поездок

Enyaq выгоднее многих конкурентов в своем классе

Skoda Enyaq стала лидером среди подержанных авто, которые можно приобрести в 2025 году, согласно рейтингу авторитетного британского издания What Car? Эксперты назвали ее лучшим выбором на вторичном рынке, отметив исключительную практичность, комфорт и выгодную цену.

Конкуренция была жесткой: среди претендентов на звание лучшего автомобиля с пробегом были такие модели, как Mercedes-Benz E-Class T-Modell - эталон немецкого универсала, и Peugeot 5008 - просторный семейный кроссовер.

Однако даже эти популярные варианты уступили Skoda Enyaq, которая, по словам экспертов, сочетает в себе лучшие качества современного электромобиля.

Почему именно Enyaq?

Просторный салон, который удобно вмещает всю семью.

Высокий уровень комфорта - даже в длительных поездках.

Большой запас хода - идеально для путешествий без частых остановок на зарядку.

Доступная цена на вторичном рынке - выгоднее большинства конкурентов.

Эксперты What Car? отметили, что Skoda Enyaq - это не просто электрокроссовер, а разумная инвестиция для тех, кто ищет надежный, современный и экономный автомобиль с пробегом. Благодаря своей популярности, модель имеет широкий выбор на вторичном рынке, что позволяет покупателям найти вариант с оптимальными характеристиками и комплектацией.

В 2025 году спрос на электромобили с пробегом продолжает расти, и Skoda Enyaq демонстрирует, что экологичность и практичность могут идти бок о бок. Она стала примером того, как электромобиль может быть не только технологичным, но и доступным для широкого круга водителей.

