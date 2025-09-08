Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Они не знают, что такое поломки: топ-5 подержанных седанов, которые не боятся пробега

Руслан Иваненко
8 сентября 2025, 19:48
72
Как выбрать седан, не требующий дорогостоящего обслуживания и подходящий для ежедневной езды.
Авто
Почему Toyota Corolla и Honda Civic остаются фаворитами среди водителей и таксистов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие седаны на вторичке самые доступные и надежные
  • Сколько стоят популярные Toyota Corolla и Honda Civic
  • Какие авто стоит выбрать для ежедневной эксплуатации в Украине

Несмотря на большое количество вариантов на украинском рынке подержанных авто, найти седан, который не станет головной болью уже через год, - настоящий вызов.

Главред решил разобраться и узнать, какие модели зарекомендовали себя как выносливые, экономные и простые в обслуживании.

видео дня

Сайт "Твоя машина" назвал пять седанов, сохраняющих надежность даже после больших пробегов.

Toyota Corolla (2008-2013)

Этот японский седан известен своей выносливостью: сотни тысяч километров без капитального ремонта. Бензиновый двигатель 1.6 на 124 л.с., неприхотливая подвеска и доступные запчасти сделали Corolla любимицей таксистов и семейных водителей. На вторичном рынке эти авто стоят от 6-7 тыс. долларов (≈250-290 тыс. грн).

Honda Civic (2006-2011)

Надежный бензиновый двигатель 1.8 на 140 л.с. и стабильная автоматическая коробка делают Civic популярным среди украинских водителей. Кузов устойчив к коррозии, а авто без проблем служит даже после 300 тыс. км пробега. Цена стартует примерно от 5 500 долларов (≈230 тыс. грн).

Skoda Octavia A5 (2004-2013)

Octavia заслужила репутацию "рабочей лошадки". Особенно популярны версии с бензиновым 1.6 MPI и дизельным 1.9 TDI - надежные и простые в обслуживании. На вторичном рынке цены начинаются от 5 тыс. долларов (≈210 тыс. грн), что делает авто оптимальным выбором по соотношению цена-качество.

Hyundai Elantra (2011-2015)

Корейская Elantra отличается экономичностью и комфортом. Бензиновый двигатель 1.6 на 130 л.с. стабильно работает даже после большого пробега. Удобный салон и сбалансированная подвеска делают авто комфортным для ежедневной эксплуатации. Цена - 6,5-7,5 тыс. долларов (≈270-310 тыс. грн).

Volkswagen Jetta (2011-2015)

Модели с бензиновым 2.0 или дизельным 1.9 двигателем известны своей надежностью. Авто легко обслуживать, запчасти доступны, а машины с пробегом более 250 тыс. км все еще исправно служат. Стоимость таких седанов стартует от 6 тыс. долларов (≈250 тыс. грн).

Читайте также:

Об источнике: Твоя машина

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто Тойота автомобили интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ждем 200-х генералов": в Донецке прогремели мощные взрывы, город в дыму

"Ждем 200-х генералов": в Донецке прогремели мощные взрывы, город в дыму

21:13Война
Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

21:11Экономика
РФ ударила по Кабмину баллистической ракетой Искандер - ОП

РФ ударила по Кабмину баллистической ракетой Искандер - ОП

20:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется финансовый поток: трех знаков зодиака ждет достаток 8 сентября

Начнется финансовый поток: трех знаков зодиака ждет достаток 8 сентября

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

Осень станет временем силы и удачи: астрологи назвали ТОП-3 любимца Фортуны

Осень станет временем силы и удачи: астрологи назвали ТОП-3 любимца Фортуны

Карта Deep State онлайн за 8 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны

"Судьба решена": Орбан заявил о разделе Украины на три части после войны

Последние новости

21:17

Почему в некоторых авто есть четвертая педаль - раскрыто истинное назначение

21:13

"Ждем 200-х генералов": в Донецке прогремели мощные взрывы, город в дымуВидео

21:11

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

20:55

Начнет краснеть за считанные дни: простой способ ускорить созревание перца в сентябреВидео

20:17

РФ ударила по Кабмину баллистической ракетой Искандер - ОП

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
20:15

Можно ли носить одежду умерших и вещи из секонд-хенда - священник дал советВидео

20:07

Россия выбрала новую цель для ударов по Украине - о чем идет речь

19:48

Они не знают, что такое поломки: топ-5 подержанных седанов, которые не боятся пробега

19:41

Воды по колено, все заливает стремительными потоками: Киев накрыл сильный штормВидео

Реклама
19:36

По цене "однушки" в Киеве: что известно про обручальное кольцо Даши Квитковой

19:35

"Только начало": Мерц раскрыл настоящие планы Путина относительно войны

19:10

Откуда берутся 600-800 целей РФ за ночь?мнение

19:05

Не только Львов и даже часть Польши: какие области на самом деле входят в Галичину

18:54

"Худшей ситуации нет": два областных центра, которые могут остаться без тепла и светаВидео

18:53

Окно возможностей для ВСУ: эксперт указал на критическую ошибку врага на фронте

18:30

В Украине дешевеет главный салатный овощ - цены уже на 27% ниже, чем в прошлом году

18:07

Украинцев предупредили о повышении цен на газ: на сколько вырастут платежки

18:05

"Заходят с четырех направлений": в ВСУ предупредили об угрозе для Славянска

17:54

Очень важный церковный праздник 9 сентября: четыре запрета, которые нельзя нарушать

17:42

Сезон затмений несет удачу - какие три знака зодиака станут счастливчиками сентября

Реклама
17:25

Понимают ли коты украинский язык - раскрыто, как они общаются с хозяевамиВидео

17:14

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит МозговогоВидео

16:59

У РФ новые цели: тревожный прогноз о массированных обстрелах и угрозе блэкаута

16:59

Что категорически нельзя давать собакам - названы девять опасных продуктов

16:34

Если вантуза нет под рукой: хитрый трюк с бутылкой, который "пробьет" засорыВидео

16:34

"Проблема серьезная": СМИ заявили о смертельной болезни пропагандистки СимоньянВидео

16:08

Психологи "сломали голову": только 80% уникальных людей видят оптическую иллюзию

16:01

Есть угроза массированного удара по Украине в следующие 48 часов: что станет целью

15:57

Уничтожены и ранены военные: в РФ атакована причастная к зверствам в Украине в/ч

15:50

Не только Киев - какой город дважды становился столицей Украины

15:42

"Принадлежат только мне": Ирина Билык получила ценный подарок от бывшего

15:16

Россия ударила по Кабмину не "Шахедом": в Defense Express раскрыли детали атаки

15:08

Деньги льются рекой: какие ТОП-5 дат рождения приносят финансовый успех

14:56

Один ингредиент превращает яичницу в безупречное блюдо: раскрыт главный секретВидео

14:45

"Оптимизма нет": украинцам посоветовали запастись фонариками и водой, детали

14:41

Штраф до 145 500 гривен: украинцев предупредили о наказании за курение в авто

14:34

Почему темнеет серебро: народные приметы о мистическом металле

14:12

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Ракам - неожиданный подарок, Девам - радостное событие

14:08

Поездка станет сразу удобнее: водителям назвали секретную функцию козырька в автоВидео

13:57

Под ударом ГУР Ростелеком и Лукойл: СМИ узнали детали масштабной кибератаки

Реклама
13:55

Украинцев частично освободили от оплаты за газ: кого касается льгота

13:34

Китайский гороскоп на завтра 9 сентября: Быкам будет тяжело, Драконам - совет

13:23

Базовый салатный овощ подорожал на 23%: за что теперь придется больше платить

13:17

Улыбайтесь, мистер президент: внучка Софии Ротару засэлфилась с Трампом

13:06

"Россияне отползут": Хилюк назвал вероятный сценарий завершения войны

12:46

Развалила семью и осталась без денег: Повалий расплатилась за предательство Украины

12:41

Землю накрыла магнитная буря: когда ждать самые опасные вспышки на Солнце, даты

12:35

Солнечно и тепло будет не везде: названы области, куда ворвется дождливая погода

12:21

Часть Киевщины на два дня осталась без газа: что случилось

12:02

Топ-6 причесок на длинные волосы, которые стоит повторить осенью-2025

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять