Они не знают, что такое поломки: топ-5 подержанных седанов, которые не боятся пробега

Вы узнаете:
- Какие седаны на вторичке самые доступные и надежные
- Сколько стоят популярные Toyota Corolla и Honda Civic
- Какие авто стоит выбрать для ежедневной эксплуатации в Украине
Несмотря на большое количество вариантов на украинском рынке подержанных авто, найти седан, который не станет головной болью уже через год, - настоящий вызов.
Главред решил разобраться и узнать, какие модели зарекомендовали себя как выносливые, экономные и простые в обслуживании.
Сайт "Твоя машина" назвал пять седанов, сохраняющих надежность даже после больших пробегов.
Toyota Corolla (2008-2013)
Этот японский седан известен своей выносливостью: сотни тысяч километров без капитального ремонта. Бензиновый двигатель 1.6 на 124 л.с., неприхотливая подвеска и доступные запчасти сделали Corolla любимицей таксистов и семейных водителей. На вторичном рынке эти авто стоят от 6-7 тыс. долларов (≈250-290 тыс. грн).
Honda Civic (2006-2011)
Надежный бензиновый двигатель 1.8 на 140 л.с. и стабильная автоматическая коробка делают Civic популярным среди украинских водителей. Кузов устойчив к коррозии, а авто без проблем служит даже после 300 тыс. км пробега. Цена стартует примерно от 5 500 долларов (≈230 тыс. грн).
Skoda Octavia A5 (2004-2013)
Octavia заслужила репутацию "рабочей лошадки". Особенно популярны версии с бензиновым 1.6 MPI и дизельным 1.9 TDI - надежные и простые в обслуживании. На вторичном рынке цены начинаются от 5 тыс. долларов (≈210 тыс. грн), что делает авто оптимальным выбором по соотношению цена-качество.
Hyundai Elantra (2011-2015)
Корейская Elantra отличается экономичностью и комфортом. Бензиновый двигатель 1.6 на 130 л.с. стабильно работает даже после большого пробега. Удобный салон и сбалансированная подвеска делают авто комфортным для ежедневной эксплуатации. Цена - 6,5-7,5 тыс. долларов (≈270-310 тыс. грн).
Volkswagen Jetta (2011-2015)
Модели с бензиновым 2.0 или дизельным 1.9 двигателем известны своей надежностью. Авто легко обслуживать, запчасти доступны, а машины с пробегом более 250 тыс. км все еще исправно служат. Стоимость таких седанов стартует от 6 тыс. долларов (≈250 тыс. грн).
