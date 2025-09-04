Неожиданный фаворит: какой цвет авто выбирают украинцы чаще всего

Вы узнаете:
- Какие цвета авто стали самыми популярными в Украине в 2025 году
- Почему производители чаще выпускают машины в базовых оттенках
В развитых странах выбор цвета автомобиля - это способ выразить свою индивидуальность, стиль и даже эмоциональное состояние. Однако в Украине, как выяснил Институт исследований авторынка (ИДА), ситуация совсем другая. На первом месте - прагматичность, а не личный выбор.
Главред решил рассказать, какие цвета легковых авто наиболее популярны среди украинцев в 2025 году.
В Украине ситуация несколько иная. На рынке автомобилей с пробегом ключевыми критериями выбора остаются цена, техническое состояние и пробег транспортного средства.
Даже для новых авто желаемый цвет часто остается только в каталоге, ведь покупателям приходится выбирать среди имеющихся моделей, а не полной палитры красок.
Лидеры среди цветов авто
Статистика ИДА за первые семь месяцев 2025 года показывает, что доминируют ахроматические цвета: серый, белый и черный. Вместе они составляют более 73% в сегменте авто с пробегом и более 80% среди новых моделей. яркие цвета, такие как красный, синий или зеленый, выбирает значительно меньшая часть покупателей.
Практические причины популярности
Эксперты объясняют выбор украинцев несколькими факторами:
- Ахроматические цвета универсальны и не теряют популярности, что повышает ликвидность авто на вторичном рынке.
- На этих оттенках менее заметны царапины, грязь и пыль, что делает их более практичными.
- Производители ориентируются на спрос, выпуская большинство моделей в сером, белом и черном, обеспечивая их постоянное наличие.
Вывод
Выбор цвета в Украине определяется не только эстетикой, но и практичностью и экономической целесообразностью, что делает ахроматические оттенки неизменными лидерами на рынке.
Об источнике: Институт исследований авторынка
Институт исследований авторынка - организация создана в 2020 году, как результат сотрудничества лучших экспертов и практиков автомобильной сферы, объединенных вокруг идеи формирования цивилизованного авторынка, говорится на сайте.
