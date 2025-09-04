Неожиданный фаворит: какой цвет авто выбирают украинцы чаще всего

Производители выпускают большинство моделей в базовых цветах из-за стабильного спроса украинцев

https://glavred.info/auto/neozhidannyy-favorit-kakoy-cvet-avto-vybirayut-ukraincy-chashche-vsego-10695125.html Ссылка скопирована

Почему выбор цвета авто часто ограничивается каталожными моделями / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие цвета авто стали самыми популярными в Украине в 2025 году

Почему производители чаще выпускают машины в базовых оттенках

В развитых странах выбор цвета автомобиля - это способ выразить свою индивидуальность, стиль и даже эмоциональное состояние. Однако в Украине, как выяснил Институт исследований авторынка (ИДА), ситуация совсем другая. На первом месте - прагматичность, а не личный выбор.

Главред решил рассказать, какие цвета легковых авто наиболее популярны среди украинцев в 2025 году.

видео дня

В Украине ситуация несколько иная. На рынке автомобилей с пробегом ключевыми критериями выбора остаются цена, техническое состояние и пробег транспортного средства.

Даже для новых авто желаемый цвет часто остается только в каталоге, ведь покупателям приходится выбирать среди имеющихся моделей, а не полной палитры красок.

Лидеры среди цветов авто

Статистика ИДА за первые семь месяцев 2025 года показывает, что доминируют ахроматические цвета: серый, белый и черный. Вместе они составляют более 73% в сегменте авто с пробегом и более 80% среди новых моделей. яркие цвета, такие как красный, синий или зеленый, выбирает значительно меньшая часть покупателей.

Практические причины популярности

Эксперты объясняют выбор украинцев несколькими факторами:

Ахроматические цвета универсальны и не теряют популярности, что повышает ликвидность авто на вторичном рынке.

На этих оттенках менее заметны царапины, грязь и пыль, что делает их более практичными.

Производители ориентируются на спрос, выпуская большинство моделей в сером, белом и черном, обеспечивая их постоянное наличие.

Вывод

Выбор цвета в Украине определяется не только эстетикой, но и практичностью и экономической целесообразностью, что делает ахроматические оттенки неизменными лидерами на рынке.

Читайте также:

Об источнике: Институт исследований авторынка Институт исследований авторынка - организация создана в 2020 году, как результат сотрудничества лучших экспертов и практиков автомобильной сферы, объединенных вокруг идеи формирования цивилизованного авторынка, говорится на сайте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред