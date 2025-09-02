Не только штраф: в Украине водителей начали строго наказывать за фары

Вы узнаете:
- Какие именно фары считаются незаконными
- Какие штрафы и наказания грозят водителям
- Почему такие изменения опасны для дорожного движения
В Украине фиксируют все больше случаев, когда водителей привлекают к ответственности не только штрафами, но и временным лишением права управления авто из-за незаконной смены фар. Речь идет о замене штатных ламп на ксеноновые, галогенные или LED-элементы в оптических блоках, которые не предназначены для таких изменений, информирует mAuto.
Подобные действия квалифицируются по ч. 1 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Почему это опасно
Правоохранители отмечают: "установление несоответствующего освещения значительно повышает риск ослепления встречных автомобилистов, особенно в темное время суток". Это может привести к опасным аварийным ситуациям.
Что советуют эксперты
Специалисты отмечают: чтобы избежать штрафов и судебных разбирательств, водителям нужно внимательно следить за техническим состоянием авто и использовать только те фары, которые предусмотрены производителем и соответствуют законодательству.
Сертификация и безопасность на дорогах
"Внесение изменений без прохождения официальной сертификации и получения разрешений не только повышает риски штрафов и судебных разбирательств, но и ставит под угрозу безопасность всех участников движения", - говорится в материале.
