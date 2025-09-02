Не только штраф: в Украине водителей начали строго наказывать за фары

Эксперты отмечают опасность фар не предусмотренных производителем, которые провоцируют аварийные ситуации и создают риски для движения

Незаконное освещение на дорогах повышает риск аварий из-за ослепления встречных водителей в темное время суток / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В Украине фиксируют все больше случаев, когда водителей привлекают к ответственности не только штрафами, но и временным лишением права управления авто из-за незаконной смены фар. Речь идет о замене штатных ламп на ксеноновые, галогенные или LED-элементы в оптических блоках, которые не предназначены для таких изменений, информирует mAuto.

Подобные действия квалифицируются по ч. 1 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Почему это опасно

Правоохранители отмечают: "установление несоответствующего освещения значительно повышает риск ослепления встречных автомобилистов, особенно в темное время суток". Это может привести к опасным аварийным ситуациям.

Что советуют эксперты

Специалисты отмечают: чтобы избежать штрафов и судебных разбирательств, водителям нужно внимательно следить за техническим состоянием авто и использовать только те фары, которые предусмотрены производителем и соответствуют законодательству.

Сертификация и безопасность на дорогах

"Внесение изменений без прохождения официальной сертификации и получения разрешений не только повышает риски штрафов и судебных разбирательств, но и ставит под угрозу безопасность всех участников движения", - говорится в материале.

Верховная Рада зарегистрировала проект закона № 8369, который обязывает устанавливать зимние шины на автомобили с 1 ноября по 31 марта независимо от погодных условий. За нарушение предусмотрены штрафы от 340 до 8 500 грн, при этом для водителей грузовиков будут применять самые строгие санкции.

Также объяснялось, почему нельзя мыть фары в авто обычной водой. Эксперты раскрыли неизвестные детали, как, на первый взгляд, обычная вода может ухудшить внешний вид авто.

Об источнике: mAuto mAuto - это украинский онлайн-ресурс, посвященный автомобильной тематике. Платформа предлагает широкий спектр информации для автовладельцев и водителей: новости автомобильного мира, обзоры авто, советы по обслуживанию и ремонту, юридические консультации по ПДД и правам водителей, а также анализ изменений в законодательстве, касающемся транспорта.

