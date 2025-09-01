Они не знают, что такое автосервис: топ-5 почти "вечных" дизельных двигателей

Эксперты назвали надежные дизельные двигатели, проходящие сотни тысяч километров без капремонта.

Двигатели, которые заслужили репутацию почти "вечных" среди водителей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Дизельные двигатели традиционно считаются примером выносливости, экономичности и долговечности. Но среди них есть настоящие легенды - силовые агрегаты, которые при надлежащем обслуживании способны проходить от 500 тысяч до 1 миллиона километров без капитального ремонта.

Эксперты SUV News подготовили подборку из пяти самых надежных дизельных моторов, которые заслужили репутацию "почти вечных", пишет Главред.

Toyota 1KD-FTV

Объем: 3.0 л

Мощность: 170-190 л.с.

Ресурс: более 500 000 км

Этот легендарный турбодизель ставился на Toyota Land Cruiser Prado, Hilux и Fortuner. Водители ценят его за устойчивость к некачественному топливу, простоту обслуживания и способность выдерживать экстремальные нагрузки. При своевременной замене масла и фильтров мотор без проблем преодолевает полмиллиона километров.

Mercedes-Benz OM617

Объем: 3.0 л

Мощность: 80-125 л.с.

Ресурс: до 1 000 000 км

Один из самых известных дизельных двигателей в мире. Устанавливался на классические Mercedes W123 и W126. Благодаря чугунному блоку и простой конструкции этот мотор часто работает даже после 700-900 тыс. км пробега. Для многих автолюбителей он стал символом "неубиваемого" дизеля.

Volkswagen 1.9 TDI (ALH, BKC)

Объем: 1.9 л

Мощность: 90-130 л.с.

Ресурс: более 500 000 км

Один из самых популярных моторов концерна VW, устанавливавшийся на VW Passat B5, Golf IV, Audi A4 и другие модели. Водители отмечают его экономичность (расход топлива от 5 л/100 км) и долговечность. Без капремонта такой TDI способен пройти более полумиллиона километров.

BMW M57

Объем: 3.0 л

Мощность: 184-286 л.с.

Ресурс: 450-600 тыс. км

Этот шестицилиндровый турбодизель устанавливался на BMW 3-Series (E46, E90), 5-Series (E39, E60), X3 и X5. Считается одним из лучших в своем классе: мощный, надежный и относительно простой в обслуживании. При качественном масле и регулярном ТО легко преодолевает более полумиллиона километров.

Peugeot 2.0 HDi (DW10)

Объем: 2.0 л

Мощность: 90-163 л.с.

Ресурс: более 450 000 км

Французский дизельный двигатель, который устанавливался на Peugeot 406, 508, 3008 и Citroën C5. Отличается экономичностью, простотой ремонта и большим ресурсом. При регулярной замене расходников легко проходит 450 тысяч км и более.

Вывод

Абсолютно "вечных" моторов не существует, однако эти пять дизельных двигателей максимально приблизились к этому статусу. Они доказали свою надежность и выносливость в различных условиях эксплуатации. Если вы ищете автомобиль на дизеле для долговременной эксплуатации, именно эти моторы станут лучшим выбором.

