Смертельный сигнал: как по цвету дыма определить "здоровье" двигателя автомобиля

Руслан Иваненко
28 августа 2025, 22:19
Узнайте, какие неисправности двигателя вызывают изменение цвета выхлопных газов и как их обнаружить
Как распознавать сигналы выхлопа, которые предупреждают о потенциальных проблемах с мотором / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Изменение цвета дыма из выхлопной трубы автомобиля может быть сигналом серьезных технических неисправностей. Эксперты по диагностике и обслуживанию двигателей советуют не игнорировать эти проявления и своевременно обращаться в сервис для проверки состояния мотора. Об этом сообщает издание uamotors.com.ua.

Главред решил рассказать, почему изменение цвета выхлопных газов сигнализирует о технических проблемах и требует немедленного реагирования.

Белый дым

Если после прогрева мотора из выхлопной трубы появляется густое белое облако, это может свидетельствовать о попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания. Чаще всего такая проблема возникает из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров или трещины в самом блоке двигателя.

По словам инженеров, игнорирование этой проблемы грозит перегревом двигателя и серьезными повреждениями его компонентов.

Голубой дым

Голубой дым обычно сигнализирует о сгорании моторного масла. Это происходит, когда масло попадает в цилиндры через изношенные маслосъемные колпачки или другие элементы уплотнения.

Специалисты отмечают, что характерный запах горелого масла и увеличенный расход масла - надежные признаки серьезной проблемы. Немедленное устранение неисправности позволяет уменьшить риск преждевременного износа двигателя.

Черный дым

Черный дым из выхлопа указывает на избыточную подачу топлива, которое не успевает полностью сгореть из-за недостатка кислорода. В результате образуется сажа, которая оседает на выхлопной системе, снижая эффективность работы двигателя и увеличивая риск его повреждения.

Эксперты подчеркивают, что своевременная диагностика помогает предупредить дорогостоящий ремонт и уменьшить расходы на обслуживание.

Риск редких поездок по трассе

Напомним, ранее ведущие инженеры автомобильной отрасли предупреждали: редкие поездки по трассе повышают риск повреждения двигателя из-за так называемой "черной смерти" мотора. Своевременная проверка и обслуживание помогает избежать серьезных проблем и продлить ресурс двигателя.

Об источнике: UaMotors

UaMotors - сайт, который предназначен для всех современных автолюбителей, которых интересуют актуальные и важные новости автомира. Как говорится в описании, главная задача сайта - сообщать отечественным автомобилистам обо всех последних событиях.

Почему 29 августа нельзя употреблять мясные продукты: какой церковный праздник

13:45

Внутри были работники: РФ ударила по депо Новой почты в Киеве

13:12

Китайский гороскоп на завтра 29 августа: Кроликам - грусть, Лошадям - обиды

