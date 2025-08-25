"Машина почти не ездила": как проверить авто на скрученный пробег

Вы узнаете:
- Как проверить авто и не попасть на машины со скрученным пробегом
- На что обращать внимание при осмотре двигателя, коробки и днища
На вторичном рынке авто в Украине растет риск покупки автомобилей со скрученным пробегом.
Главред решил поперерассказать, как не попасть на машины со скрученным пробегом и проверить истинное состояние подержанного автомобиля.
По данным экспертов, около половины подержанных авто продаются со скрученным спидометром, поэтому выбирать машину нужно очень осторожно, отмечает "Твоя МАШИНА".
Один из распространенных сигналов обмана - небольшой пробег на спидометре при видимых признаках значительного износа: отполированный руль, рукоятки переключения передач, "проваленные" сиденья.
Проверка пробега по шинам и сканерам
Реальный пробег можно проверить по состоянию шин: автомобили с пробегом до 80-90 тыс. км обычно сохраняют заводские покрышки с равномерным износом. Современные диагностические сканеры позволяют считать данные с блоков управления двигателем и трансмиссией, которые часто не совпадают с показателями спидометра. Такая проверка помогает выявить подделку и оценить реальное техническое состояние авто.
Осмотр двигателя, коробки и днища
Эксперты советуют внимательно осматривать двигатель, коробку передач и днище машины. Следы подтекания масла или охлаждающей жидкости, коррозия, необычные шумы или вибрации могут свидетельствовать об интенсивной эксплуатации или несвоевременном обслуживании.
Советы при покупке подержанного авто
Не спешите с покупкой: при малейших сомнениях ищите другой вариант, чтобы избежать проблем и лишних затрат. Бдительность - лучшая защита при выборе подержанного автомобиля.
