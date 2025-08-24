Как сдать экзамен по вождению с первого раза: названы 6 главных ошибок

Многие ученики терпят неудачу на практическом экзамене по вождению из-за распространенных ошибок, которых легко избежать.

Элементарные ошибки, которые "валят" 99% учеников на экзамене по вождению / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Каждый год тысячи людей в Украине садятся за руль впервые, стремясь сдать экзамен на водительские права. Однако многие ученики терпят неудачу из-за распространенных ошибок, которые легко можно избежать при условии внимательности и правильной подготовки.

Главред узнал, какие ошибки приводят к неуспешной сдаче экзамена и как их избежать.

Инструкторы по вождению обращают внимание на ключевые моменты, способные определить успех или поражение на практическом экзамене, среди которых - способность наблюдать за перекрестками, оценивать скорость других автомобилей и правильно пользоваться зеркалами. Именно об этих распространенных ошибках и способах их избежания рассказал Daily Express опытный инструктор Кэв Уолш.

По его словам, ключевая проблема заключается в "ненадлежащем наблюдении за дорогами на перекрестках". Уолш объяснил, что это явление возникает в различных ситуациях: ученики могут не замечать транспортные средства на новой дороге, на которую присоединяются, или неправильно оценивать скорость других автомобилей, выезжая тогда, когда следовало бы подождать. В то же время даже незначительное отвлечение или невнимательность могут привести к серьезным ошибкам во время практического экзамена.

Кроме того, инструктор отметил, что многие ученики делают ошибки из-за неправильного использования зеркал при изменении направления движения. Особенно это касается круговых развязок и дорог с двусторонним движением, где важно постоянно следить за транспортом сзади и по бокам.

Уолш также обратил внимание на дорожные знаки, которые некоторые водители просто не замечают. Это касается, в частности, изменений ограничения скорости на прямых участках дороги, что также часто становится причиной неудачи.

По данным Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA), в Британии менее половины претендентов сдают экзамен с первого раза. В период с января по март 2024 года только 47% из 560 544 человек успешно прошли практический экзамен: среди них 115 442 были женщинами, а 148 012 - мужчинами. В течение последнего десятилетия показатель успешности колебался на уровне 45-50%, с заметным повышением в 2020-2021 годах.

Таким образом, по словам Волша, хотя современные автошколы активно обучают теории и практике вождения, многие ученики продолжают делать базовые ошибки из-за недостаточного внимания, наблюдательности и подготовки к специфическим ситуациям на дорогах. Именно это делает экзамен таким сложным и требует от будущих водителей максимальной концентрации и внимательности.

Какие еще распространенные ошибки допускают ученики

Инструктор автошколы CarGo выделил три самые распространенные ошибки при сдаче практического экзамена на вождение. Многие ученики забывают о них из-за волнения, что приводит к неудачному результату.

Одной из самых частых ошибок является попытка тронуться с места, не сняв автомобиль с ручного тормоза. Это может привести к остановке двигателя, повреждению тормозной системы или значительно усложнить маневр.

Инструктор отметил важность пристегивания себя и инспектора. Ученикам нужно помнить, что это правило безопасности является обязательным для всех пассажиров в салоне авто.

Несвоевременное или неправильное использование поворотников является еще одной распространенной ошибкой. Ученики часто забывают включать их при смене полосы движения, повороте или выезде с парковки, что может создать аварийную ситуацию.

