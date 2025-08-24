Укр
  Авто

Как сдать экзамен по вождению с первого раза: названы 6 главных ошибок

Руслана Заклинская
24 августа 2025, 01:02
Многие ученики терпят неудачу на практическом экзамене по вождению из-за распространенных ошибок, которых легко избежать.
Как сдать экзамен по вождению с первого раза: названы 6 главных ошибок
Элементарные ошибки, которые "валят" 99% учеников на экзамене по вождению

Вы узнаете:

  • Почему многие ученики терпят неудачу на практическом экзамене
  • Какие ключевые моменты могут определить успех или поражение во время экзамена
  • Какие самые распространенные ошибки делают на экзамене

Каждый год тысячи людей в Украине садятся за руль впервые, стремясь сдать экзамен на водительские права. Однако многие ученики терпят неудачу из-за распространенных ошибок, которые легко можно избежать при условии внимательности и правильной подготовки.

Главред узнал, какие ошибки приводят к неуспешной сдаче экзамена и как их избежать.

Инструкторы по вождению обращают внимание на ключевые моменты, способные определить успех или поражение на практическом экзамене, среди которых - способность наблюдать за перекрестками, оценивать скорость других автомобилей и правильно пользоваться зеркалами. Именно об этих распространенных ошибках и способах их избежания рассказал Daily Express опытный инструктор Кэв Уолш.

По его словам, ключевая проблема заключается в "ненадлежащем наблюдении за дорогами на перекрестках". Уолш объяснил, что это явление возникает в различных ситуациях: ученики могут не замечать транспортные средства на новой дороге, на которую присоединяются, или неправильно оценивать скорость других автомобилей, выезжая тогда, когда следовало бы подождать. В то же время даже незначительное отвлечение или невнимательность могут привести к серьезным ошибкам во время практического экзамена.

Кроме того, инструктор отметил, что многие ученики делают ошибки из-за неправильного использования зеркал при изменении направления движения. Особенно это касается круговых развязок и дорог с двусторонним движением, где важно постоянно следить за транспортом сзади и по бокам.

Уолш также обратил внимание на дорожные знаки, которые некоторые водители просто не замечают. Это касается, в частности, изменений ограничения скорости на прямых участках дороги, что также часто становится причиной неудачи.

По данным Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA), в Британии менее половины претендентов сдают экзамен с первого раза. В период с января по март 2024 года только 47% из 560 544 человек успешно прошли практический экзамен: среди них 115 442 были женщинами, а 148 012 - мужчинами. В течение последнего десятилетия показатель успешности колебался на уровне 45-50%, с заметным повышением в 2020-2021 годах.

Таким образом, по словам Волша, хотя современные автошколы активно обучают теории и практике вождения, многие ученики продолжают делать базовые ошибки из-за недостаточного внимания, наблюдательности и подготовки к специфическим ситуациям на дорогах. Именно это делает экзамен таким сложным и требует от будущих водителей максимальной концентрации и внимательности.

Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков
Как сдать экзамен на права с первого раза – 11 лайфхаков / Главред - инфографика

Какие еще распространенные ошибки допускают ученики

Инструктор автошколы CarGo выделил три самые распространенные ошибки при сдаче практического экзамена на вождение. Многие ученики забывают о них из-за волнения, что приводит к неудачному результату.

Одной из самых частых ошибок является попытка тронуться с места, не сняв автомобиль с ручного тормоза. Это может привести к остановке двигателя, повреждению тормозной системы или значительно усложнить маневр.

Инструктор отметил важность пристегивания себя и инспектора. Ученикам нужно помнить, что это правило безопасности является обязательным для всех пассажиров в салоне авто.

Несвоевременное или неправильное использование поворотников является еще одной распространенной ошибкой. Ученики часто забывают включать их при смене полосы движения, повороте или выезде с парковки, что может создать аварийную ситуацию.

Смотрите видео о распространенных ошибках при сдаче практического экзамена:

Ранее Главред сообщал, что электромобили значительно экономнее традиционных авто. По данным Института исследований авторынка, даже если владелец полностью откажется от домашней зарядки, эксплуатация электромобиля остается выгодной.

Также на некоторых светофорах появился новый сигнал - дополнительный синий свет, который привлекает внимание водителей.

Кроме того, не все напитки, кажущиеся безопасными за рулем, действительно таковыми являются. Некоторые могут повлиять на алкотестер или замедлить реакцию водителя, что грозит штрафами и даже временным лишением прав.

Об источнике: Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

