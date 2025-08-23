Надежный и недорогой: механик назвал дешевый автомобиль, который стоит покупать

Эксперт считает эту модель идеальной для молодых водителей и для тех, кто имеет ограниченный бюджет.

Механик назвал хорошую марку машины / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Назван лучший дешевый городской автомобиль на вторичном рынке

Эксперт рассказал, почему компактный хэтчбек достоин внимания покупателей

Механики и автоэксперты часто делятся советами по выбору машин, и к ним действительно стоит прислушаться. Как отмечает Express, один из известных специалистов Майк Брюэр (Mike Brewer) озвучил свою рекомендацию относительно бюджетного автомобиля, который сочетает доступность и надежность, пишет Главред.

Недорогие подержанные авто особенно ценятся на вторичном рынке, а среди самых популярных небольшие городские модели. Их компактные размеры делают такие машины идеальными для ежедневных поездок и парковки в тесных условиях. Именно здесь стоит искать оптимальный вариант.

Британский телеведущий и автомобильный эксперт Майк Брюэр (Mike Brewer) назвал лучший городской автомобиль. Его фаворитом стал хэтчбек Vauxhall Corsa (на украинском рынке известен как Opel Corsa).

Подобные авто привлекают молодых водителей удобством в управлении, простотой обслуживания и низкой стоимостью ремонта. Они одновременно недорогие в приобретении и практичные в использовании.

Ранее среди доступных и удачных моделей эксперты выделяли Seat Mii, Renault Twingo, Renault Clio и Citroen C1. Все они хорошо подходят для тех, кто ищет подержанный автомобиль за умеренную цену.

Также ранее владелец автосервиса Алан Гельфанд выделил четыре машины, которые не стоит покупать. Иногда происходит так, что самые известные и надежные бренды могут выпускать неудачные модели, которые впоследствии оказываются не такими уж и качественными.

