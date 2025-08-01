Разметают, как горячие пирожки: какую марку авто больше всего любят украинцы

Ключевое:
- Украинцы купили более 6 400 новых легковых авто
- Лидером рынка по количеству проданных авто остается Toyota
В июле 2025 года украинцы приобрели более 6 400 новых легковых автомобилей. Об этом сообщили аналитики ассоциацииУкрАвтопром.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новых авто выросли на 1%, а по сравнению с июнем этого года на 7%, что свидетельствует о постепенном восстановлении интереса к рынку новых машин.
Больше всего новых авто продали под маркой Toyota. Речь идет аж о 820 единицах, хотя показатели бренда снизились на 20% по сравнению с июлем 2024 года.
В то же время впечатляющий рывок сделал китайский производитель BYD, который с прошлогодней девятой позиции поднялся почти до лидерства. Китайцы дышат в спину всем другим производителям, продано аж 744 новых авто, что на 241% больше, чем годом ранее.
В десятку самых популярных марок также вошли:
- Renault - 654 автомобиля (+11%)
- Škoda - 559 (+48%)
- Volkswagen - 491 (+47%)
- Honda - 319 (+9%)
- Hyundai - 298 (+32%)
- BMW - 263 (падение на 58%)
- Audi - 253 (+20%)
- Zeekr - 191 (+125%)
Какие авто покупают украинцы - последние новости
В то же время известный автомеханик Скотти Килмер рассказал, какой автомобиль ни в коем случае не стоит покупать. Речь идет об авто, которые не только дороже при покупке, но и имеют сложное обслуживание и могут увеличить расходы на ремонт.
Также эксперты перечислили ТОП-13 авто с пробегом, которые служат более 20 лет. Эти "ласточки" даже после многих километров на спидометре остаются надежными и практически не требуют серьезного ремонта.
Кроме этого, рассказывалось о ТОП-10 самых надежных б/у авто до пяти лет. Что интересно, чаще всего покупали как электрокары, они составили почти половину всех продаж в этом сегменте (49%).
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Об источнике: УкрАвтопром
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