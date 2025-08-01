Разметают, как горячие пирожки: какую марку авто больше всего любят украинцы

Продажи новых авто выросли на 1% по сравнению с июлем прошлого года и на 7% относительно июня 2025 года.

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Какие бренды авто в Украине в топе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

Украинцы купили более 6 400 новых легковых авто

Лидером рынка по количеству проданных авто остается Toyota

В июле 2025 года украинцы приобрели более 6 400 новых легковых автомобилей. Об этом сообщили аналитики ассоциацииУкрАвтопром.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новых авто выросли на 1%, а по сравнению с июнем этого года на 7%, что свидетельствует о постепенном восстановлении интереса к рынку новых машин.

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Больше всего новых авто продали под маркой Toyota. Речь идет аж о 820 единицах, хотя показатели бренда снизились на 20% по сравнению с июлем 2024 года.

В то же время впечатляющий рывок сделал китайский производитель BYD, который с прошлогодней девятой позиции поднялся почти до лидерства. Китайцы дышат в спину всем другим производителям, продано аж 744 новых авто, что на 241% больше, чем годом ранее.

В десятку самых популярных марок также вошли:

Renault - 654 автомобиля (+11%)

- 654 автомобиля (+11%) Škoda - 559 (+48%)

- 559 (+48%) Volkswagen - 491 (+47%)

- 491 (+47%) Honda - 319 (+9%)

- 319 (+9%) Hyundai - 298 (+32%)

- 298 (+32%) BMW - 263 (падение на 58%)

- 263 (падение на 58%) Audi - 253 (+20%)

- 253 (+20%) Zeekr - 191 (+125%)

Какие авто покупают украинцы - последние новости

В то же время известный автомеханик Скотти Килмер рассказал, какой автомобиль ни в коем случае не стоит покупать. Речь идет об авто, которые не только дороже при покупке, но и имеют сложное обслуживание и могут увеличить расходы на ремонт.

Также эксперты перечислили ТОП-13 авто с пробегом, которые служат более 20 лет. Эти "ласточки" даже после многих километров на спидометре остаются надежными и практически не требуют серьезного ремонта.

Кроме этого, рассказывалось о ТОП-10 самых надежных б/у авто до пяти лет. Что интересно, чаще всего покупали как электрокары, они составили почти половину всех продаж в этом сегменте (49%).

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