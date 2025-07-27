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Какой автомобиль ни в коем случае не стоит покупать: ответ автомеханика

Даяна Швец
27 июля 2025, 01:45
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Если водитель в основном ездит по обычным дорогам, тратить деньги на определенные автомобили буквально нецелесообразно.
Механик, авто
Как не переплатить за авто/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Почему эксперты советуют дважды подумать перед покупкой полноприводного авто
  • Что говорит Скотти Килмер о выборе в 2025 и почему не все авто одинаково полезны

Известный автомеханик Скотти Килмер посоветовал водителям в 2025 году избегать покупки определенного типа автомобилей. Речь идет о полноприводных моделях, работающих на бензине, дизеле или электричестве. Об этом сообщает Главред со ссылкой на издание Express.

"Полноприводные модели распределяют мощность на все четыре колеса автомобиля одновременно, улучшая сцепление и стабильность. Эти системы автоматически регулируют мощность в соответствии с уровнем сцепления с поверхностью, в отличие от систем с приводом на четыре колеса и приводом на два колеса, которые больше зависят от контроля человека", - пояснили в материале.

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Автомеханик помогает решить, стоит ли покупать автомобиль с полным приводом или передним приводом.

"Сейчас многие владельцы пикапов хотят иметь полный привод, чтобы они могли включать его, когда вывозят лодку из воды, а затем выключать, чтобы уменьшить расход топлива. Некоторые люди думают, что они приобрели автомобиль с полным приводом, поэтому все четыре колеса работают постоянно. Но это дополнительные расходы, автомобиль стоит дороже, и вы получите худшую экономию топлива", - подчеркнул эксперт.

По мнению Килмера, тем, кто преимущественно ездит по асфальтированным городским и междугородним дорогам, полноприводная система чаще всего не нужна. Такие авто не только дороже при покупке, но и имеют более сложную конструкцию, что усложняет обслуживание и может увеличить расходы на ремонт.

"Кроме более высоких начальных затрат, автомобили с полным приводом, как правило, имеют более сложные силовые агрегаты, что может увеличить расходы на техническое обслуживание по сравнению с другими автомобилями на рынке", - добавляет механик.

Еще одним недостатком является увеличенный расход топлива и более быстрый износ шин при неровностях на дорогах. Впрочем, у таких авто есть и плюс - они значительно лучше справляются с управлением в снег и гололед.

В то же время эксперты назвали ТОП-13 авто с пробегом, которые служат более 20 лет.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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