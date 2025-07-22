ТОП-13 авто с пробегом, которые служат более 20 лет: список самых надежных

Эксперты назвали модели автомобилей, которые прошли проверку годами.

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Самые надежные авто на вторичном рынке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

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Существует много надежных подержанных автомобилей, которые редко ломаются

13 моделей, которые могут прослужить 20 лет и больше без проблем

На вторичном авторынке можно найти настоящие сокровища. Автомобили, которые не только сохраняют свое качество, но и служат безотказно годами. По оценке экспертов SlashGear, есть ряд моделей, которые даже после многих километров на спидометре остаются надежными и практически не требуют серьезного ремонта, пишет Главред.

В итоговом списке 13 автомобилей, которые, по словам специалистов, способны работать более 20 лет без значительных технических проблем. Эти машины удачный выбор для тех, кто ищет долговечность и стабильность на вторичном рынке.

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Список самых надежных авто с пробегом:

Chevrolet Tahoe

Lexus ES

Acura MDX

Toyota Highlander

Cadillac Escalade

Porsche Cayenne E-Hybrid

Honda CR-V

Hyundai Sonata Hybrid

Toyota 4Runner

Lexus RX Hybrid

Toyota Camry

Honda Civic

Toyota Avalon

Среди лидеров Lexus ES, премиальный седан, который стабильно входит в рейтинги надежности. Кроме бесперебойной работы, эта модель радует богатым оснащением и комфортом.

Особенно стоит обратить внимание на японский автогигант Toyota, который представлен сразу четырьмя моделями: Camry, Avalon, Highlander и 4Runner. Их сочетание надежности, качества сборки и долговечности уже стало легендарным среди автомобилистов.

Также эксперты назвали ТОП-10 самых надежных б/у авто до пяти лет.

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Об источнике: SlashGear SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

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