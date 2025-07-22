ТОП-13 авто с пробегом, которые служат более 20 лет: список самых надежных

Главное:
- Существует много надежных подержанных автомобилей, которые редко ломаются
- 13 моделей, которые могут прослужить 20 лет и больше без проблем
На вторичном авторынке можно найти настоящие сокровища. Автомобили, которые не только сохраняют свое качество, но и служат безотказно годами. По оценке экспертов SlashGear, есть ряд моделей, которые даже после многих километров на спидометре остаются надежными и практически не требуют серьезного ремонта, пишет Главред.
В итоговом списке 13 автомобилей, которые, по словам специалистов, способны работать более 20 лет без значительных технических проблем. Эти машины удачный выбор для тех, кто ищет долговечность и стабильность на вторичном рынке.
Список самых надежных авто с пробегом:
- Chevrolet Tahoe
- Lexus ES
- Acura MDX
- Toyota Highlander
- Cadillac Escalade
- Porsche Cayenne E-Hybrid
- Honda CR-V
- Hyundai Sonata Hybrid
- Toyota 4Runner
- Lexus RX Hybrid
- Toyota Camry
- Honda Civic
- Toyota Avalon
Среди лидеров Lexus ES, премиальный седан, который стабильно входит в рейтинги надежности. Кроме бесперебойной работы, эта модель радует богатым оснащением и комфортом.
Особенно стоит обратить внимание на японский автогигант Toyota, который представлен сразу четырьмя моделями: Camry, Avalon, Highlander и 4Runner. Их сочетание надежности, качества сборки и долговечности уже стало легендарным среди автомобилистов.
Также эксперты назвали ТОП-10 самых надежных б/у авто до пяти лет.
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Об источнике: SlashGear
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