ТОП-10 самых надежных б/у авто до пяти лет: эксперты озвучили список

Эксперты рассказали, какие подержанные авто до 5 лет чаще всего ввозят в Украину.

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Чем пополнили автопарк украинцы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

За полгода в Украину ввезли более 30 тысяч авто возрастом до 5 лет

Tesla Model Y и Tesla Model 3 стали самыми популярными моделями

В течение первых шести месяцев 2025 года украинцы приобрели 30,8 тысяч подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет, которые были импортированы из-за рубежа. Как сообщает ассоциация "Укравтопром", такие автомобили составили 27% от общего количества подержанных легковушек, зарегистрированных в Украине в этом году.

Самыми популярными среди машин этого возрастного сегмента стали электрокары, они заняли почти половину всех продаж (49%).

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Далее по популярности идут бензиновые авто - 34%, гибридные транспортные средства - 9%, дизельные - 6% и лишь 2% пришлось на автомобили с газобаллонным оборудованием.

В десятку самых популярных подержанных моделей, которым не более пяти лет, вошли:

Tesla Model Y - 2 968 автомобилей

- 2 968 автомобилей Tesla Model 3 - 1 722

- 1 722 Kia Niro - 1 035

- 1 035 Nissan Rogue - 1 007

- 1 007 Mazda CX-5 - 879

- 879 Hyundai Kona - 830

- 830 Volkswagen Tiguan - 717

- 717 Chevrolet Bolt - 711

- 711 Audi E-Tron Sportback - 627

- 627 Audi Q5 - 600

Также ранее эксперты назвали ТОП-5 самых надежных китайских авто.

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