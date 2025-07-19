ТОП-10 самых надежных б/у авто до пяти лет: эксперты озвучили список

Вкратце:
- За полгода в Украину ввезли более 30 тысяч авто возрастом до 5 лет
- Tesla Model Y и Tesla Model 3 стали самыми популярными моделями
В течение первых шести месяцев 2025 года украинцы приобрели 30,8 тысяч подержанных легковых автомобилей в возрасте до пяти лет, которые были импортированы из-за рубежа. Как сообщает ассоциация "Укравтопром", такие автомобили составили 27% от общего количества подержанных легковушек, зарегистрированных в Украине в этом году.
Самыми популярными среди машин этого возрастного сегмента стали электрокары, они заняли почти половину всех продаж (49%).
Далее по популярности идут бензиновые авто - 34%, гибридные транспортные средства - 9%, дизельные - 6% и лишь 2% пришлось на автомобили с газобаллонным оборудованием.
В десятку самых популярных подержанных моделей, которым не более пяти лет, вошли:
- Tesla Model Y - 2 968 автомобилей
- Tesla Model 3 - 1 722
- Kia Niro - 1 035
- Nissan Rogue - 1 007
- Mazda CX-5 - 879
- Hyundai Kona - 830
- Volkswagen Tiguan - 717
- Chevrolet Bolt - 711
- Audi E-Tron Sportback - 627
- Audi Q5 - 600
Также ранее эксперты назвали ТОП-5 самых надежных китайских авто.
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Об источнике: УкрАвтопром
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