Супер-интересный тест на ПДД: как развернуться на перекрестке и избежать аварии

Хотите проверить, насколько хорошо вы помните Правила дорожного движения? Один из тестов, который активно обсуждают в сети, предлагает сделать это в интерактивной форме через изображение дорожной ситуации. Об этом рассказывается в видео на YouTube-канале "За! Правилам", сообщает "Автотема".
Суть задачи: На перекрестке столкнулись двое водителей: один управляет синим авто, второй желтым. Синий автомобиль планирует повернуть налево, а желтый собирается выполнить разворот.
Вопрос звучит так: какой сигнал поворота должен подать водитель желтого авто?
- Левый сигнал поворота
- Правый сигнал поворота
- Сначала правый, потом левый
- Не нужно включать ни один
На чем "горят" водители: Эксперты советуют внимательно смотреть на траекторию разворота. В этом случае желтое авто выполняет разворот без заезда в другой двор или боковую улицу - то есть, через перекресток. Такой маневр разрешен, если видимость в каждую сторону составляет не менее 100 метров.
В чем ошибка: Если водитель желтого авто включит правый указатель, водитель синей машины может воспринять это как намерение повернуть направо. В результате - синий автомобиль не пропустит, потому что будет считать, что траектории не пересекаются. Это может создать опасную ситуацию.
Что говорит ПДД: Согласно пункту 9.2 Правил дорожного движения, водитель, осуществляющий разворот, должен подать сигнал левого поворота. Пункт 9.4 уточняет: нельзя подавать сигнал, который может ввести в заблуждение других участников движения.
Итак, правильный ответ - первый вариант: включить левый поворот.
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Что такое правила дорожного движения (ПДД)?
Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.
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