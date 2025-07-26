Супер-интересный тест на ПДД: как развернуться на перекрестке и избежать аварии

На первый взгляд, ситуация стандартная, но правильный ответ знают далеко не все.

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Тест на знание ПДД/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, YouTube-канал "За! Правилами"

Хотите проверить, насколько хорошо вы помните Правила дорожного движения? Один из тестов, который активно обсуждают в сети, предлагает сделать это в интерактивной форме через изображение дорожной ситуации. Об этом рассказывается в видео на YouTube-канале "За! Правилам", сообщает "Автотема".

Суть задачи: На перекрестке столкнулись двое водителей: один управляет синим авто, второй желтым. Синий автомобиль планирует повернуть налево, а желтый собирается выполнить разворот.

Вопрос звучит так: какой сигнал поворота должен подать водитель желтого авто?

видео дня

Левый сигнал поворота

Правый сигнал поворота

Сначала правый, потом левый

Не нужно включать ни один

Как развернуться на перекрестке и избежать аварии / фото: YouTube-канал "За! Правилам"

На чем "горят" водители: Эксперты советуют внимательно смотреть на траекторию разворота. В этом случае желтое авто выполняет разворот без заезда в другой двор или боковую улицу - то есть, через перекресток. Такой маневр разрешен, если видимость в каждую сторону составляет не менее 100 метров.

В чем ошибка: Если водитель желтого авто включит правый указатель, водитель синей машины может воспринять это как намерение повернуть направо. В результате - синий автомобиль не пропустит, потому что будет считать, что траектории не пересекаются. Это может создать опасную ситуацию.

Что говорит ПДД: Согласно пункту 9.2 Правил дорожного движения, водитель, осуществляющий разворот, должен подать сигнал левого поворота. Пункт 9.4 уточняет: нельзя подавать сигнал, который может ввести в заблуждение других участников движения.

Итак, правильный ответ - первый вариант: включить левый поворот.

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Что такое правила дорожного движения (ПДД)? Правила дорожного движения (сокращенно: ПДД) - перечень правил, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и пешеходов, а также технические требования, определенные к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения, пишет Википедия.

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