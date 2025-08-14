Укр
Очень часто ломаются: механик назвал четыре машины, которые не стоит покупать

Даяна Швец
14 августа 2025, 16:14
117
Доверие к известным автопроизводителям, к сожалению, иногда играет с водителями злую шутку.
Эксперт назвал самые ломкие авто / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

  • Эксперт назвал четыре часто ломающихся машины
  • BMW, Audi, Honda и Toyota лучше обойти стороной

Порой бывает так, что даже бренды с безупречной репутацией выпускают модели, которые оказываются не такими уж и надежными. Владелец сервиса German Car Depot Алан Гельфанд в комментарии GOBankingRates назвал четыре популярных автомобиля.

По его словам, эти модели часто выходят из строя, он посоветовал избегать их при покупке.

Вот 4 подержанных автомобиля с высокой репутацией, но слабой надежностью:

  • BMW 3 Series (2012-2015 гг.) Эта модель привлекает своим спортивным стилем и комфортом, но, по словам Гельфанда, имеет ряд технических слабых мест. Чаще всего владельцы сталкиваются с утечками масла, поломками цепи ГРМ и неисправностями системы охлаждения, включая водяной насос.
  • Audi Q5 (2013-2017 гг.) практичный кроссовер с богатым оснащением, современными технологиями и узнаваемым дизайном. Однако у модели есть проблемы с надежностью. Среди самых распространенных поломок, выход из строя водяного насоса и электронных систем, чрезмерный расход масла и неисправности цепи ГРМ, особенно у авто с большим пробегом.
  • Honda Odyssey (начало 2010-х). Минивэн, который считают образцом семейного автомобиля, на самом деле имеет немало технических недостатков. Эксперт указывает на проблемы с коробкой передач, поломки каталитического нейтрализатора и утечки масла. Стоимость ремонта таких неисправностей может быть довольно высокой.
  • Toyota Camry (начало 2010-х). Легендарная надежность Camry не всегда подтверждается на практике. По словам Гельфанда, в моделях начала 2010-х часто наблюдается повышенный расход масла, а также неисправности датчиков и водяного насоса.

Какие авто стоит и не стоит покупать - последние новости

Ранее Главред рассказывал, какую марку авто больше всего любят украинцы. Только за один июль 2025 года украинцы приобрели более 6 400 новых легковушек.

Известный автомеханик Скотти Килмер назвал автомобиль, который, по его мнению, лучше не покупать. Это касается машин, которые не только дорогие, но и сложные в обслуживании, что может привести к значительным затратам на ремонт.

Также был опубликован список из 13 автомобилей с пробегом, которые считаются особенно надежными. По словам экспертов, эти "ласточки" могут ездить более 20 лет, почти не требуя ремонта.

Об источнике: GOBankingRates

GOBankingRates - это финансовый веб-сайт, который предоставляет информацию о личных финансах, банковских продуктах, кредитах, сбережениях, инвестировании и других финансовых темах. Ресурс предлагает полезные статьи, советы, обзоры финансовых продуктов и инструменты для сравнения различных предложений, таких как кредитные карты, депозиты и ипотеки.

Основная цель GOBankingRates - помочь пользователям принимать обоснованные финансовые решения путем предоставления актуальной и достоверной информации. Сайт также публикует рейтинги банков, кредитных учреждений и других финансовых организаций.

GOBankingRates работает с 2004 года и является популярным источником для тех, кто ищет финансовые советы и анализ.

