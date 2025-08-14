Очень часто ломаются: механик назвал четыре машины, которые не стоит покупать

Доверие к известным автопроизводителям, к сожалению, иногда играет с водителями злую шутку.

Эксперт назвал самые ломкие авто / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Эксперт назвал четыре часто ломающихся машины

BMW, Audi, Honda и Toyota лучше обойти стороной

Порой бывает так, что даже бренды с безупречной репутацией выпускают модели, которые оказываются не такими уж и надежными. Владелец сервиса German Car Depot Алан Гельфанд в комментарии GOBankingRates назвал четыре популярных автомобиля.

По его словам, эти модели часто выходят из строя, он посоветовал избегать их при покупке.

Вот 4 подержанных автомобиля с высокой репутацией, но слабой надежностью:

BMW 3 Series (2012-2015 гг.) Эта модель привлекает своим спортивным стилем и комфортом, но, по словам Гельфанда, имеет ряд технических слабых мест. Чаще всего владельцы сталкиваются с утечками масла, поломками цепи ГРМ и неисправностями системы охлаждения, включая водяной насос.

Эта модель привлекает своим спортивным стилем и комфортом, но, по словам Гельфанда, имеет ряд технических слабых мест. Чаще всего владельцы сталкиваются с утечками масла, поломками цепи ГРМ и неисправностями системы охлаждения, включая водяной насос. Audi Q5 (2013-2017 гг.) практичный кроссовер с богатым оснащением, современными технологиями и узнаваемым дизайном. Однако у модели есть проблемы с надежностью. Среди самых распространенных поломок, выход из строя водяного насоса и электронных систем, чрезмерный расход масла и неисправности цепи ГРМ, особенно у авто с большим пробегом.

практичный кроссовер с богатым оснащением, современными технологиями и узнаваемым дизайном. Однако у модели есть проблемы с надежностью. Среди самых распространенных поломок, выход из строя водяного насоса и электронных систем, чрезмерный расход масла и неисправности цепи ГРМ, особенно у авто с большим пробегом. Honda Odyssey (начало 2010-х). Минивэн, который считают образцом семейного автомобиля, на самом деле имеет немало технических недостатков. Эксперт указывает на проблемы с коробкой передач, поломки каталитического нейтрализатора и утечки масла. Стоимость ремонта таких неисправностей может быть довольно высокой.

Минивэн, который считают образцом семейного автомобиля, на самом деле имеет немало технических недостатков. Эксперт указывает на проблемы с коробкой передач, поломки каталитического нейтрализатора и утечки масла. Стоимость ремонта таких неисправностей может быть довольно высокой. Toyota Camry (начало 2010-х). Легендарная надежность Camry не всегда подтверждается на практике. По словам Гельфанда, в моделях начала 2010-х часто наблюдается повышенный расход масла, а также неисправности датчиков и водяного насоса.

